Płotki, przeszkody i oszczep. Polacy celują w kolejne medale





»

Sześć finałów jest zaplanowanych na czwartek w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Berlinie. Największe szanse z Polaków wydaje się mieć Patryk Dobek w biegu na 400 m przez płotki, ale jego miejsce na podium byłoby niespodzianką. W eliminacjach 800 m wystąpi Adam Kszczot.

Przed południem zbyt wielu emocji - z punktu widzenia polskiego kibica - nie będzie. W eliminacjach 110 m przez płotki wystartuje Artur Noga, do finału rzutu dyskiem postara się dostać Daria Zabawska, a do półfinału 800 m, obok dwukrotnego wicemistrza świata Kszczota, chcieliby awansować Michał Rozmys i Mateusz Borkowski.

Po kolejne medale

Znacznie więcej reprezentantów kraju, bo aż jedenastu, wystąpi w sesji wieczornej.



Kulomioci odebrali medale. "Fajnie, ale chcę już iść do domu" - Długo, bo aż 24... czytaj dalej » Wszystko zacznie się od półfinałów 100 m przez płotki, w którym wystąpią Karolina Kołeczek i Klaudia Siciarz. Obie uzyskiwały w tym sezonie czasy poniżej 13 sekund i mają realną szansę na awans. Jeśli tak się stanie, to o 21.50 będą miały okazję pobiec w finale.



Największą szansę na sprawienie niespodzianki ma Dobek. Specjalista od 400 m ppł w półfinale uzyskał świetny czas 48,75, wystartuje z trzeciego toru i ma przed sobą największych rywali - Turka Yasmaniego Copello, Estończyka Rasmusa Magiego i Norwega Karstena Warholma.



Doskonale w eliminacjach zaprezentowali się także oszczepnicy. Marcin Krukowski rzucił 84,35, a Cyprian Mrzygłód - 83,85. To dało im odpowiednio trzecie i czwarte miejsce, ale powtórzyć to w finale będzie bardzo trudno. Faworytami są Niemcy - Johannes Vetter, Thomas Roehler i Andreas Hofmann, a także Estończyk Magnus Kirt.



W finale na 3000 m z przeszkodami wystąpi Krystian Zalewski. On już wie jak zdobywa się medal mistrzostw Europy. Srebro wywalczył cztery lata temu w Zurychu, ale teraz wydaje się, że nie jest w takiej formie jak wówczas.

Może być ból głowy

Duże znaczenie dla późniejszych biegów sztafetowych będzie miała rywalizacja na 400 m kobiet w półfinałach. Trzy Polki - Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic oraz Iga Baumgart-Witan powalczą o finał. Jeśli się dostaną, trener Aleksander Matusiński będzie mieć spory zawrót głowy. Walka o medale w 4x400 m odbędzie się niespełna dwie godziny po finale 400 m.



Polska kula znowu złota w Berlinie. Tym razem kobieca Wiedziała, że... czytaj dalej » - Na razie o tym nie myślimy. Decyzje będą podejmowane kiedy będziemy wiedzieć, jak się wszystko ułoży - powiedziała Święty-Ersetic.



W eliminacjach skoku wzwyż wystąpią Sylwester Bednarek i debiutant Maciej Grynienko.



Program na czwartek z uwzględnieniem startu Polaków:

9.30 - dysk kobiet, eliminacje, grupa A

10.00 - siedmiobój, 100 m ppł

10.30 - w dal kobiet, eliminacje

10.50 - siedmiobój, wzwyż

10.55 - 110 m ppł mężczyzn, eliminacje

Artur Noga (2.seria)

11.00 - dysk kobiet, eliminacje, grupa B

Daria Zabawska

11.30 - 800 m mężczyzn, eliminacje

Michał Rozmys (1.seria), Mateusz Borkowski (2.seria), Adam Kszczot (4.seria)

12.30 - oszczep kobiet, eliminacje



19.15 - tyczka kobiet, FINAŁ

19.20 - siedmiobój, kula

19.25 - 100 m ppł kobiet, półfinały

Klaudia Siciarz (2.seria), Karolina Kołeczek (3.seria)

19.45 - wzwyż mężczyzn, eliminacje

Sylwester Bednarek, Maciej Grynienko

19.50 - 400 m kobiet, półfinały

Justyna Święty-Ersetic, Małgorzata Hołub-Kowalik, Iga Baumgart-Witan

20.15 - 400 m ppł mężczyzn, FINAŁ

Patryk Dobek

20.22 - oszczep mężczyzn, FINAŁ

Marcin Krukowski, Cyprian Mrzygłód

20.30 - siedmiobój, 200 m

21.00 - 200 m mężczyzn, FINAŁ

21.20 - 3000 m z przeszkodami mężczyzn, FINAŁ

Krystian Zalewski

21.50 - 100 m ppł kobiet, FINAŁ

ew. Siciarz, Kołeczek