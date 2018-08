Tłumy na lotnisku, Bolt przyleciał na testy. "Traktuję to bardzo poważnie"





»

Bolt wylądował w Australii Foto: EPA/ERIK ANDERSON AUSTRALIA Video: Reuters TV Bolt wylądował w Australii 18.08 | Usain Bolt zapewnia, że marzenie o zawodowej grze w piłkę nożną traktuje poważnie. Rekordzista świata w biegu na 100 i 200 m w sobotę przyleciał do Sydney, by w najbliższych tygodniach do swoich umiejętności przekonać włodarzy klubu Central Coast Mariners. zobacz więcej wideo »

Usain Bolt Foto: EPA/ERIK ANDERSON AUSTRALIA Video: Fernando Frazao/Agencia Brasil /Wikipedia (CC BY 3.0); Erik van Leeuwen/Wikipedia Usain Bolt 20.11 | Słynny jamajski sprinter Usain Bolt, który w sierpniu zakończył karierę, wcielił się w rolę trenera przygotowania motorycznego reprezentacji Australii w... krykiecie. Najszybszy człowiek globu jest fanem tej dyscypliny, a obydwie strony po ćwiczeniach były zadowolone. zobacz więcej wideo »

Foto: EPA/ERIK ANDERSON AUSTRALIA | Video: Reuters TV Bolt liczy na angaż w Australli

Zapewnia, że marzenie o zawodowej grze w piłkę nożną traktuje poważnie. W sobotę przyleciał do Sydney, by w najbliższych tygodniach do swoich umiejętności przekonać włodarzy klubu Central Coast Mariners. Na Usaina Bolta czekał na lotnisku tłum kibiców i dziennikarzy.

Ośmiokrotny złoty medalista olimpijski nigdy nie krył, że jest wielkim kibicem piłki nożnej. Gdy zakończył lekkoatletyczną karierę po mistrzostwach świata w 2017 roku, postanowił spróbować swych sił w futbolu. Wcześniej testowany był w Borussii Dortmund i norweskim Stroemsgodset.

"Dam z siebie wszystko"

Treningi z Mariners ma rozpocząć we wtorek, czyli w dniu swoich 32. urodzin. Do Australii przyleciał już w sobotę. Na lotnisku witały go tłumy kibiców, a dziennikarze od razu zaczynali zasypywać go pytaniami.

Źródło: EPA/ERIK ANDERSON AUSTRALIA Na Bolta czekały tłumy

- Dziękuję, że dano mi szansę. Traktuję to bardzo poważnie. Wiem, co potrafię i zamierzam to tutaj zademonstrować. Dam z siebie wszystko, by zapracować na kontrakt - powiedział na lotnisku Bolt.

Australijska ekstraklasa rozgrywki wznowi w październiku, więc ma sporo czasu na pokazanie się. W poprzednim sezonie klub siedzibą w Gosford (Nowa Południowa Walia) zajął ostatnie, 10. miejsce w A-League.

Rocznica



Kilka dni temu, dokładnie 16 sierpnia, minęła kolejna rocznica pobicia przez Bolta rekordów świata w biegu na 100 m. Jamajczyk był najlepszy na tym dystansie oraz 200 m i w sztafecie 4x100 m na trzech kolejnych igrzyskach olimpijskich (2008, 2012 i 2016). Jeden ze złotych medali stracił, ponieważ na dopingu przyłapano innego Jamajczyka startującego w sztafecie - Nestę Cartera.



"This is real." @usainbolt has touched down and for now, calls the Central Coast home! #CCMFCpic.twitter.com/i9xkYfj9W0 — Central Coast Mariners (@CCMariners) August 18, 2018