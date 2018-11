Różnice finansowe problemem. Koniec australijskiego snu Bolta





Pięknej australijskiej historii nie będzie. Usain Bolt nie doszedł do porozumienia z Central Coast Mariners. Klub poinformował, że rekordzista świata w biegu na 100 i 200 m zakończył treningi.

Ośmiokrotny złoty medalista olimpijski nigdy nie krył, że jest wielkim kibicem piłki nożnej. Gdy zakończył lekkoatletyczną karierę po mistrzostwach świata w 2017 roku, postanowił spróbować swych sił w futbolu. Po krótkich testach w Borussii Dortmund, południowoamerykańskim Mamelodi Sundowns i norweskim Stroemsgodset, w sierpniu przyszedł czas na bezterminowe treningi w Central Coast Mariners.

Rozpoczął je w dniu swoich 32. urodzin. Jak duże zainteresowanie wzbudza, pokazał sam przylot Jamajczyka do Australii. Na lotnisku witały go tłumy kibiców, a dziennikarze od razu zaczynali zasypywać pytaniami.

Na przekonanie do siebie władz dziesiątego klubu poprzedniego sezonu A-League miał ponad ponad dwa miesiące. Wystąpił w dwóch sparingach. W jednym wszedł z ławki, w drugim wyszedł w wyjściowym składzie (z Macarthur South West United) i dwa razy wpisał się na listę strzelców.

Źródło: PAP/EPA/DAN HIMBRECHTS Bolt marzy o poważnym futbolu

Nowy sezon ruszył w październiku, ale ze względu na charakter kontraktu, 32-latek mógł występować tylko w meczach kontrolnych. Propozycje z europejskich klubów (m.in. maltańskiej Valletty FC) odrzucał, konsekwentnie czekając na rozwój wypadków w australijskim klubie.

Na próżno. Po ośmiu tygodniach treningów wiadomo już, że do podpisania umowy nie dojdzie. "Pomimo kilku obiecujących potencjalnych partnerów, Bolt i Central Coast Mariners uzgodnili, że nie osiągną porozumienia" - napisano w komunikacie klubu.



Powód? Różnice finansowe. Były sprinter żądał wysokiej pensji, zwłaszcza że swoim samym wizerunkiem mógł przynieść klubowi wiele korzyści. Australijski klub chciał, by w finansowanie kontraktu Jamajczyka włączyła się trzecia strona. Mimo negocjacji w tej sprawie, nic z tego nie wyszło.

"Zrobił wielkie postępy"

- Chciałem podziękować właścicielom Central Coast Mariners, sztabowi szkoleniowemu, piłkarzom i kibicom za to, że tak dobrze mnie przyjęli. Życzę im wszystkiego najlepszego w tym sezonie - stwierdził Bolt w oświadczeniu.

Jamajczykowi, który teraz postara się o angaż w innym klubie, podziękował też właściciel Mariners Mike Charlesworth. - Bardzo dobrze wkomponował się w drużynę i zrobił wielkie postępy jako piłkarz - podkreślił.



