Tragedia na zawodach. Zmarł sędzia trafiony kulą





Foto: Santeri Viinamäki CC BY 4.0 Tragedia na rzutni

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę podczas zawodów lekkoatletycznych w Pradze. Zmarł sędzia trafiony ważącą sześć kilogramów kulą - poinformował portal aktualne.cz.

Zawody rozgrywano w hali przy stadionie Strahov.



"To była standardowa próba. Kulę pchał jeden z młodszych zawodników, który trafił w miejsce, gdzie stał sędzia. Ten w ostatniej chwili próbował odskoczyć, ale nie zdążył" - powiedział - cytowany przez portal - dyrektor zawodów Martin Svoboda.

Policja wszczęła śledztwo

Kula trafiła mężczyznę w klatkę piersiową. Na pomoc pospieszyli zawodnicy i lekarka. "Próbowaliśmy go ratować. Ktoś przyniósł defibrylator. Użyliśmy go, ale bez skutku" – opowiadała jedna z zawodniczek.



Sędziego próbowali ratować także członkowie załogi karetki pogotowia. Po 50 minutach mężczyzna zmarł.



Policja wszczęła śledztwo mające wyjaśnić, czy nie doszło do zaniedbań ze strony organizatorów.