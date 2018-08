Majewski: nie mam już nic do gadania





Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski ma nadzieję, że Polacy zdobędą podczas mistrzostw Europy w Berlinie (6-12 sierpnia) przynajmniej 9 medali. Na miłe niespodzianki liczy w chodzie i maratonie. - Gdy zawodnicy stają na bieżni, to nie mam już nic do gadania - stwierdził dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

- Nie chciałbym porównywać tych zawodów do mistrzostw świata z 2009 roku. To zupełnie inne czasy i generacja polskich lekkoatletów. Tylko kilka nazwisk się powtarza. Jesteśmy jednak obecnie w bardzo dobrym okresie dla królowej sportu i mam nadzieję, że medali zdobędziemy przynajmniej dziewięć - podkreślił Majewski.

Źródło: Jaroslav Ozana/PAP/EPA Anita Włodarczyk ciężko pracuje na znakomite wyniki w rzucie młotem

To oni stają na bieżni, rzutniach i skoczniach

W 2009 na MŚ w Berlinie, Biało-Czerwoni medali zdobyli właśnie dziewięć - dwa złote, cztery srebrne, trzy brązowe.



- To były bardzo udane zawody, jako reprezentacja wspaniale się napędzaliśmy. Wszyscy wtedy dobrze startowali. Liczymy na to, że może i tym razem będzie bardzo podobnie. Dla mnie konkurs sprzed dziewięciu lat był świetny. Mistrzem świata nie zostałem, ale złoto przegrałem po ciężkiej walce. To mogło się podobać - dodał były kulomiot.



Na Stadionie Olimpijskim w Berlinie pchnął wówczas na odległość 21,91 m. Lepszy okazał się tylko Amerykanin Christian Cantwell - 22,03.

Źródło: Erik van Leeuwen - erki.nl / Wikipedia Kulomiot Konrad Bukowiecki liczy na dobry rezultat, nawet na złoto



- Teraz są zupełnie inne emocje. Muszę dopilnować wszystkiego, żeby nasi zawodnicy normalnie wystartowali. Wszystko jest jednak w ich rękach, bo ostatecznie oni stają na bieżni, rzutniach i skoczniach. Wtedy nie mam już nic do gadania - oświadczył wiceprezes PZLA.



Wśród konkurencji, na które rzadziej spogląda się w kontekście medalowych szans Polaków, wymienił chód oraz maraton.



- Rywalizacja w nich może nas zaskoczyć dobrymi wynikami, a może nawet i medalami. Mamy na to szanse - podkreślił Majewski.



Mistrzostwa Europy w Berlinie rozpoczynają się w poniedziałek po południu. Potrwają do niedzieli 12 sierpnia.

Oglądaj Wideo: Jakub Dukiewicz, facebook.com/adamkszczot800/ Imponujący trening Adama Kszczota

Źródło: Ciaran McNulty/Flickr (CC BY-NC 2.0) Tomasz Majewski w latach sportowej świetności