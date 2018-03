Złote chłopaki. "Nawet nie wiedzieliśmy, ile ten rekord wynosi"





Foto: Adam Warżawa / PAP | Video: Reuters/FORUM/PAP/Adam Warżawa Złota i rekordowa sztafeta

Zszokowali nawet siebie, bo sukcesu takich rozmiarów nie spodziewał się absolutnie nikt. Polska sztafeta 4x400 m nie dość, że w Birmingham wywalczyła złoto halowych mistrzostw świata, bijąc przy tym wielkich rywali z USA, to na deser sięgnęła jeszcze po najlepszy wynik w tej specjalności w dziejach ludzkości. Emocje i wysiłek były tak wielkie, że pędzący na ostatniej zmianie Jakub Krzewina nie pamięta, co się działo na finiszu.

Chłopaków na złoto i rekord świata jest czterech, choć liczyć trzeba i tego rezerwowego - w Birmingham w eliminacjach wystąpił Patryk Adamczyk, specjalizujący się w biegu na 400 m, ale przez płotki.



W finale, po medal, zasuwali oni - Karol Zalewski, Rafał Omelko, Łukasz Krawczuk i Krzewina - w tej kolejności. Każdy wniósł w ten nieprawdopodobny wynik nie cząstkę, a ogrom pracy.



400 m to morderczy dystans. Potworny. Jest taki żart, choć część prawdy w sobie ma na pewno - pierwsze 100 metrów biegnie się na maksa, a potem, już do końca, tylko przyspiesza.



I tak to wygląda. Część czterystumetrowców po dotarciu na metę pada bez czucia. Są wymioty, jest podawany tlen. Dramatyczne są te obrazki. Kiedyś regularnie spotykało to Piotra Rysiukiewicza, w Birmingham dopadło Krawczuka. Miał problemy, by wstać i świętować razem z kolegami.

"Nie pamiętam, co się działo"

Rywalizacje kończył Krzewina, lat 29, facet po przejściach. Przepowiadano, że to talent na miarę Tomasza Czubaka, czyli rekordzisty Polski. I Kuba biegał szybko, często przegrywał jednak z kontuzjami.



Przed tym sezonem postawił na radykalne zmiany - przestał trenować z reprezentacyjnym trenerem Józefem Lisowskim, zaczął z Markiem Rożejem. Od razu popędził w hali po życiówkę - 46,15. Ta ze stadionu od sezonu 2014 wynosi 45,11.

Źródło: PAP/EPA Jakub Krzewina wpada na metę. Jest złoto



Najważniejsze było to, że wreszcie nic mu nie dokuczało, nic nie bolało. - Trenuję jak senior, bo wcześniej zajęcia nie były zbyt ciężkie, nie miało to rąk i nóg. Teraz wszystko jest dopięte na ostatni guzik - zapewnia.



W Birmingham odebrał pałeczkę i popędził za liderującym Amerykaninem. Dopadnięcie go wydawało się zadaniem niemożliwym, złoto zawsze rezerwowane jest dla sztafety USA. A jednak… - Weszły we mnie jakieś dodatkowe moce. Muszę to obejrzeć na powtórce, bo nie pamiętam, co się działo – opowiadał potem.

Z piątki rodzeństwa tylko on

Na pierwszej zmianie pędził Karol Zalewski, rocznik 1993, jeszcze niedawno sprinter. Zabawę w sport zaczynał od ganiania za piłką w klubie Orlęta Reszel. Na 200 m dwukrotnie wywalczył młodzieżowe mistrzostwo Europy, igrzyska w Rio zakończył na eliminacjach.



I na dobre postawił na wydłużenie dystansu. - Myślę, że byłem potrzebny w tym składzie. Wiedzieliśmy, że Amerykanie bardzo mocno zaczną i była potrzebna osoba, która da radę utrzymać się za nimi. Udało się, to był jeden z najlepszych biegów w mojej karierze - mówił Zalewski. Jego hobby to fotografia, ulubiony temat - lekkoatletyka, najlepiej ta w wydaniu płci pięknej.



Karol Zalewski przekazuje pałeczkę Rafałowi Omelce

Pałeczkę Karol przekazał Rafałowi Omelce, który w styczniu obchodził 29. urodziny. On na 400 m ma indywidualne medale seniorskich imprez - srebro i brąz halowych mistrzostw Europy. W Rio dotarł do półfinału. Żelazny punkt sztafety. Silny, wysoki, całe 195 cm. Zaczynał od biegów ulicznych i na orientację, potem było 400 m przez płotki. Z piątki rodzeństwa tylko on postawił na sport.



Rekord świata go zszokował. - Nikt z nas nawet przez moment o nim nie pomyślał. Nawet nie wiedziałem, ile wynosi - przyznał po biegu.

Runda honorowa z małymi przerwami

Trzecim uczestnikiem sztafety był Łukasz Krawczuk rodem z Kłodzka, rocznik 1989. Chciał zostać piłkarzem, grał nawet w Nysie Kłodzko. W trzeciej klasie gimnazjum wygrał szkolne zawody na 100 m, pojechał do Wrocławia na zawody wojewódzkie i zajął tam piąte miejsce, jako jedyny piłkarz wśród biegaczy.



I już było wiadomo, czym się będzie zajmował.

Radość mistrzów i rekordzistów świata



To on w Birmingham - jak zawsze - padł po swojej zmianie, a do pracy zabrał się Krzewina. Potem Krawczuk jako pierwszy zauważył, że jest rekord. - Byłem w takim szoku, że tylko krzyknąłem. Adrenalina zrobiła swoje, zmęczenie odeszło na bok, z małymi przerwami udało mi się wykonać rundę honorową - opowiadał.



W sezonie letnim panów czekają mistrzostwa Europy w Berlinie. Rekord Polski na stadionie w sztafecie 4x400 od 1998 roku wynosi 2.58,00.

Rekord świata - tak dla formalności - to 2.54,29, liczy sobie blisko ćwierć wieku, należy do Amerykanów.

Polacy z rekordem świata