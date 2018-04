Tajemnicza wiadomość od Bolta





»

Foto: PAP/EPA | Video: Reuters Ostatnio Boltowi bliżej było do piłki

Usain Bolt na bieżni to wcale nie musi być tylko historia. Jamajczyk chyba zatęsknił za wyczynowym sportem. Świadczyć o tym może jego ostatni komentarz.

Bolt doczekał się pomnika. "Tutaj wszystko się zaczęło" Były... czytaj dalej » Najszybszy człowiek na świecie zakończył karierę osiem miesięcy temu. Porzucił bieżnię w wieku 30 lat, jako ośmiokrotny mistrz olimpijski i wciąż najszybszy z najszybszych, z wyśrubowanym do granic możliwości czasem na 100 metrów (9,58 s).



Też trochę z niedosytem, bo swojego ostatniego biegu - w sztafecie podczas ubiegłorocznych lekkoatletycznych mistrzostw świata w Londynie - nie ukończył. Przeszkodziła mu kontuzja uda.

Za szybko?

Obecnie przebywa w Australii, gdzie odbywają się Igrzyska Wspólnoty Narodów. Biorą w nich udział byłe państwa brytyjskiego imperium kolonialnego.

W sobotę, gdy mistrz oglądał rywalizację sztafet 4x100 (dowodzeni przez Yohana Blake'a Jamajczycy zajęli trzecie miejsce), najwidoczniej zatęsknił za bieganiem. Pewnie stąd jego wpis w mediach społecznościowych: "Może zakończyłem karierę zbyt szybko? Hmmm".



Did I retire too soon? Hmmm — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 14 kwietnia 2018





Chwila słabości? Jak przyznał dalej genialny Jamajczyk, dziś 31-letni, oglądając zawody, musiał zadać sobie pytanie. Jaka będzie odpowiedź?