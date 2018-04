Biegł po złoto w maratonie, padł w końcówce. Odmawiał pomocy





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Callum Hawkins zasłabł na trasie maratonu

Był przytomny, ale zamroczony. Z całych sił próbował wstać z tej jezdni, pokonać słabość i biec dalej, po złoto Igrzysk Wspólnoty Narodów na królewskim dystansie. Nic z tego, Szkot Callum Hawkins zakończył start nie na podium, w które celował, a w szpitalu.

Rzuciła wyzwanie bredniom o wypadającej macicy. Przebiegnie maraton mając 71 lat Ponad pół wieku... czytaj dalej » Temperatura w australijskim Gold Coast, gdzie impreza się odbywa, sięgnęła w niedzielę 28 stopni Celsjusza. Dla maratończyków nie była to dobra wiadomość, choć radzić muszą sobie w każdych warunkach.



Hawkins, lat 25, na trasie był od dwóch godzin i siedmiu minut, w nogach miał blisko 40 km. Meta tej morderczej konkurencji - liczącej dokładnie 42 km 195 m - była zatem na wyciągnięcie ręki. A rywale daleko za jego plecami.



To wtedy doszło do dramatycznych wydarzeń.

Głową uderzył w metalową barierę

Hawkinsa dopadł kryzys. Potężny, nogi powoli przestawały mu pracować. Jeszcze walczył, ostatkiem sił bronił się przed upadkiem. W końcu padł, pechowo, bo głową uderzył w metalową barierę przy drodze.



Wciąż wierzył, że wstanie, że dotrze do mety. Nic z tego. Wylądował na plecach, nie wiedział, gdzie jest.



W dali, na horyzoncie, pojawił się biegnący na drugiej pozycji Australijczyk Mike Shelley.



Hawkins znowu próbował wstać. Znowu nie dał rady. Shelley przebiegł obok leżącego rywala, nawet nie rzucił na niego okiem. - Dostałem tylko informację, że Callum ma jakieś problemy, ale nie wiedziałem, co się dzieje - tłumaczył potem.

Źródło: PAP/EPA Hawkins został odwieziony do szpitala

Bał się dyskwalifikacji

Szkot wił się na jezdni przez dwie minuty, zanim podeszli do niego ludzie z obsługi imprezy. Wreszcie nadjechała karetka, którą odwieziono go do szpitala. Steve Cram - były znakomity biegacz, w Australii pracujący jako ekspert BBC - nie zostawił na organizatorach suchej nitki. - Gdzie była pomoc medyczna, przecież ten człowiek mógł mieć obrażenia głowy - grzmiał Brytyjczyk.



Peter Jardine ze szkockiej federacji lekkoatletycznej wyjaśnił, że służby zareagowały tak późno na prośbę samego Hawkinsa. Przepisy w takich przypadkach są jasne - jeżeli zawodnik zaakceptuje pomoc z zewnątrz, zostanie zdyskwalifikowany. - I Callum bał się dyskwalifikacji - oznajmił Jardine.



Wieczorem Szkoci poinformowali, że ich reprezentant doszedł do siebie, rozmawiał ze swoim ojcem i lekarzami, a niebawem przejdzie kolejne badania.



Distressing & upsetting moment Callum Hawkins collapses in the #CommonwealthGames2018 men’s #marathon & the shocking 15min delay before he is taken away by medics. Disgraceful! See the full video here: https://t.co/QO6a1q9fJP#CallumHawkins#MensMarathon#CommonwealthGamespic.twitter.com/2ws7zqePh0 — Ickle Misty (@UnlovableT) April 15, 2018