Mistrzyni wciąż nie wierzy. "Jestem w amoku, śpię bardzo mało"

Od soboty trochę czasu już minęło, ale Justyna Święty-Ersetic dalej nie może się odnaleźć w nowej, złotej rzeczywistości. - Długo, bardzo długo na ten sukces czekałam - przyznała przed kamerą TVN24 podwójna mistrzyni Europy z Berlina.

To był jej dzień. Parę minut po godz. 20 zdobyła złoto w biegu na 400 metrów. Zdecydował piorunujący finisz, Święty-Ersetic przyklepała mistrzostwo na ostatnich metrach. Później przyspieszony odpoczynek, bo sztafeta startowała przed 22. Odpoczęła i pobiegła na ostatniej zmianie. Utrzymała prowadzenie Polek i miała drugi złoty medal w kieszeni.

- Potrzebuję jeszcze trochę czasu, żebym uwierzyła w to, co zrobiłam. Od startu śpię bardzo, bardzo mało. Była euforia, podróż do Polski. Jestem w amoku - przyznała szczęśliwa.

Kilkanaście lat pracy

Zaprocentowała nie tylko praca, jaką wykonała od początku sezonu. - To kilkanaście ładnych lat, wypracowałam sobie ten sukces. Długo, bardzo długo na niego czekałam. Nie raz ocierałam się o miejsca medalowe, ale nie udawało mi się - wspominała.



Na Halowych Mistrzostwach Świata w tym roku była czwarta. Podobnie jak na mistrzostwach Europy dwa lata temu.

Gra na koncentrację

Przed startem mistrzyni myśli o wszystkim, tylko nie o bieganiu. To jej sposób na koncentrację. - Gdy oczekuję na rozgrzewkę, zajmuję się grą w telefonie, żeby oderwać myśli od biegu. Dopiero po wyjściu na bieżnię skupiam się na tym, co mam zrobić - opisywała swoją receptę.



Przed nią starty w Goeteborgu i Ostrawie, także Memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie i dopiero wtedy wakacje. Kierunku jeszcze nie wybrała.



- To nieważne. Byleby to były dwa tygodnie spędzone z dala od tej rzeczywistości, żebym mogła nabrać sił na kolejny sezon przygotowawczy - zakończyła Święty-Ersetic.

