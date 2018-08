W 98 minut do drugiego złota. "Już nigdy nie będę marudziła na treningu"





Justyna Święty-Ersetic przeszła w Berlinie do historii polskiej lekkoatletyki. Polka w niewiele ponad półtorej godziny zdobyła dwa złote medale na 400 i 4x400 m. - Ten wynik przeszedł moje najśmielsze oczekiwania - stwierdziła.

Dokładnie miała 98 minut przerwy. Najpierw wykręciła czas 50,41, dający jej złoto na 400 metrów, później na ostatniej zmianie dociągnęła sztafetę na pierwszym miejscu. To był pokaz siły 25-letniej biegaczki AZS AWF Katowice.



- W tym sezonie wyglądałam na treningach rewelacyjnie. Trener powtarzał, że naszym celem są dwa złote medale na mistrzostwach Europy. Udało się. Po drodze była kontuzja i gorszy start w Londynie. Zdążyłam jednak dojść do siebie. Ten wynik, który dzisiaj zrobiłam, przeszedł moje najśmielsze oczekiwania - oceniła.

Szybsza tylko Szewińska

Medal indywidualny Święty-Ersetic to dopiero drugi medal Polek w tej konkurencji w historii mistrzostw Starego Kontynentu. W 1978 roku brąz wywalczyła Irena Szewińska. To jednocześnie ósmy wynik w kraju na tym dystansie - siedem razy szybszy czas na 400 m notowała zmarła 29 czerwca Szewińska.



- Wiedziałam, że szansa na świetny wynik może mi się drugi raz w życiu nie powtórzyć. Cieszę się, że udało mi się wywalczyć złoty medal, ale to chyba jeszcze do mnie nie dotarło - dodała. Przyznała, że nie może uwierzyć w to, że w historii polskiej lekkoatletyki szybciej biegała tylko Szewińska.



- Dzisiaj po biegu indywidualnym nawet nie miałam okazji się nacieszyć złotem. Wiedziałam po przekroczeniu linii mety, że muszę bardzo szybko ulotnić się ze stadionu, żeby leżeć i odpoczywać. Miałam świadomość, że przede mną jeszcze bardzo trudny bieg w sztafecie - relacjonowała przebieg wydarzeń po ich zakończeniu Polka.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Święty-Ersetic wpada na metę. Ma pierwsze złoto

Odpoczynek i "rytmy"

Podwójna mistrzyni Europy opowiadała, że w trakcie przerwy pomiędzy indywidualnym i sztafetowym finałem nie były chłodzone jej nogi, nie siedziała w lodzie, a po prostu odpoczywała. Starała się trzymać ciepło, a po kilkudziesięciu minutach wykonała nawet kilka "rytmów".



- Jestem strasznie zmęczona, ale bardzo zadowolona. Na pewno dzisiejsze dwa złote medale dadzą mi kopa do jeszcze cięższej pracy. Powiedziałam trenerowi Aleksandrowi Matusińskiemu, że jeżeli dobiegnę w sztafecie do mety, to już nigdy nie będę marudziła na treningu, gdy każe mi przebiec kolejny ciężki odcinek - stwierdziła.



Prof. Jan Blecharz powtarzał jej, że to, co ma zrobić, jest możliwe, a euforia na pewno ją poniesie.



- Na swojej zmianie puściłam przed siebie Francuzkę, bo wiedziałam, że wtedy będzie mi dużo łatwiej wszystko kontrolować. Wyszłam na czoło 120 metrów przed metą i udało mi się przeciąć linię mety jako pierwszej. Łamanie granicy 50 sekund wcale nie będzie proste. To się tylko wydaje, że brakuje 0,5 sekundy, ale popatrzmy, na jakim poziomie. Jasne, że chciałabym rywalizować na równi ze światową czołówką. Po to trenuję - oznajmiła Święty-Ersetic.

Źródło: PAP/EPA Rywalki za plecami. Jest drugie złoto

"Kosmos"

Przyznała, że nie pamięta, co powiedział jej po złocie indywidualnym mąż Dawid - zapaśnik. - To działo się za szybko - podkreśliła. Na telebimach rozstawionych na Stadionie Olimpijskim pokazywano kilka razy ujęcie, gdy partner najszybszej biegaczki Europy na 400 m unosi głowę do góry i dziękuje niebiosom.



- Gdy szłam na bieg indywidualny zobaczyłam rodziców, męża, moją rodzinę. Zakręciły mi się łzy w oczach. Doznałam chwilowego paraliżu i nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Mieli flagę z moim zdjęciem i napisem, że nie ważne, co się dzisiaj stanie, bo dla nich i tak jestem najważniejsza. To dało mi ogromnego kopa. Zaraz się znów popłaczę - mówiła wyraźnie wzruszona Polka.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Złote dziewczyny: Małgorzata Hołub-Kowalik, Iga Baumgart-Witan, Patrycja Wyciszkiewicz i Święty-Ersetic

Złote mistrzostwa

Trener Matusiński przyznał, że jest zszokowany tym, co zrobiła jego zawodniczka. On nie tylko jest jej szkoleniowcem w sztafecie, ale także przygotowuje ją do startów indywidualnych.



- Wiedziałem, że jest gotowana na 50,80, ale że wykręci 50,41? To kosmos - skomentował.

Na Stadionie Olimpijskim w Berlinie srebro w biegu na 400 m przypadło Greczynce Marii Belibasaki (50,45), a brąz Holenderce Lissane de Witte (50,77). Iga Baumgart-Witan uzyskała 51,24, zajmując piąte miejsce. W sztafecie Polki pokonały Francuzki i Brytyjki.



Po zakończeniu sobotnich zmagań Biało-Czerwoni pozostali na prowadzeniu w klasyfikacji medalowej mistrzostw Europy. Nasi lekkoatleci zgromadzili sześć złotych oraz trzy srebrne medale.



W niedzielę ostatni dzień imprezy w Berlinie.

Klasyfikacja medalowa ME w Berlinie ZŁOTE SREBRNE BRĄZOWE SUMA 1. Polska 6 3 0 9 2. Niemcy 5 7 5 17 3. Wlk. Brytania 4 4 5 13 4. Grecja 3 2 0 5 5. Francja 3 2 2 7