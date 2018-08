Nadszedł czas podziękowań. "To wszystko zawdzięczam trenerowi"

09.08.2018 | - Długo, bo aż 24 godziny kazano nam czekać na tę dekorację. Fajnie, że się udało, fajna też atmosfera tutaj panuje, jest ciepło, ale chcę już iść do domu - przyznał Michał Haratyk po tym, jak odebrał złoty medal mistrzostw Europy w pchnięciu kulą. Po dekoracji cieszył się też Konrad Bukowiecki. Wicemistrz kontynentu przyznał, że przegrać z Haratykiem to żadna ujma, ale do gustu nie przypadło mu wykonanie polskiego hymnu. - Pani, która śpiewała była lekko nie w rytmie - przyznał wyraźnie zmieszany.

09.08 | Konrad Bukowiecki wrócił do kraju z ME. Ze srebrem.

12.08 | - Mimo wątłych podstaw, bo porównywanie liczby orlików piłkarskich do stadionów z bieżnią wyszłoby żałośnie, oraz wciąż słabych klubów, polska lekkoatletyka jest globalna. Dziś nasi sportowcy nie przyjeżdżają, żeby zaliczyć występ, zdobyć punkty i pieniądze na kolejny sezon. Oni przyjeżdżają z głodem zwycięstwa i z konkretnym planem, żeby to osiągnąć - skomentował wyczyny Biało-Czerwonych na ME w Berlinie Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i ekspert Eurosportu.

12.08 | Z dwunastoma krążkami mistrzostw Europy wracają z Berlina polscy lekkoatleci. Biało-czerwoni zajęli drugie miejsce w klasyfikacji, przegrywając - i to pechowo, bo rzutem na taśmę - tylko z Brytyjczykami. - To jest coś kapitalnego, to budzi respekt i może wskazywać na to, że w kolejnych latach będziemy cieszyć się lekkoatletyką - podkreślił w rozmowie z TVN24 Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i ekspert Eurosportu.

Nie dość, że w Berlinie zgarnęła dwa złota mistrzostw Europy, to dokonała tego w niecałe 100 minut. Organizatorzy program imprezy ułożyli tak, że finał kobiecej sztafety 4 x 400 m odbywał się zaraz po biegu indywidualnym na tym samym dystansie. Justyna Święty-Ersetic czasu na wypoczynek prawie nie miała, a i tak sięgnęła po dwa tytuły. - Jadąc tam miałam nadzieję, że nawiążę walkę o medale, ale wiedziałam, że będzie o to bardzo trudno. Dziękuję trenerowi Aleksandrowi Matusińskiemu, on jest ojcem mojego sukcesu, jemu to wszystko zawdzięczam. Rodzinie też. I całemu sztabowi - mówiła 25-letnia zawodniczka w poniedziałek, tuż po powrocie do Polski.