Semenya w swojej lidze. "Na razie jest poza moim zasięgiem"





Specjalizuje się w biegach średnich, zwłaszcza tym na 800 m, w Chorzowie - w Memoriale Kamili Skolimowskiej - wystartowała jednak na dystansie o połowę krótszym. Caster Semenya nie miała sobie równych, drugą na mecie Justynę Święty-Ersetic pokonała o 1,39 s.

Ponad 40 tysięcy widzów w Chorzowie. Lekkoatleci oddali hołd mistrzyni Bardzo dobre... czytaj dalej » Zawodniczka z RPA uzyskała czas 50,06, Polka - która z niedawnych mistrzostw Europy w Berlinie wróciła z dwoma złotymi medalami, indywidualnym i w sztafecie - 51,45

Skrajne emocje

Rywalizację lekkoatletów z trybun Stadionu Śląskiego oglądał, jak dokładnie wyliczono, 41226 widzów. - Jestem w szoku, że przyszło tylu kibiców, atmosfera była rewelacyjna. To nas dopinguje do uzyskiwania jeszcze lepszych wyników – komentowała Święty–Ersetic.



Mówiła także o zwyciężczyni. - Caster była dziś lepsza, na razie jest poza moim zasięgiem, ale mam nadzieję, że uda mi się jeszcze kiedyś nawiązać z nią walkę - oświadczyła.



Semenya od lat wzbudza skrajne emocje. Ma zdiagnozowany hiperandrogenizm, czyli nadmiar męskich hormonów.



W kwietniu 2011 roku światowe władze lekkiej atletyki zgłosiły nowe regulacje w sprawie zawodniczek dotkniętych tą przypadłością. Każda z nich po przekroczeniu limitu testosteronu miała zostać poddana kuracji hormonalnej na jego obniżenie.



Prawo obowiązywało do lipca 2015 roku. To wtedy nastoletnia lekkoatletka z Indii, Dutee Chand, wygrała sprawę przed Trybunałem Arbitrażowym do spraw Sportu w Lozannie, dotyczącą właśnie hiperandrogenizmu. Regulacje wprowadzone przez IAAF zawieszono. Na tym skorzystała Semenya.



W czasie kuracji biegała słabo. Bez kuracji konkurencję znowu zostawia za plecami.

Czołówka biegu na 400 m:

1. Caster Semenya (RPA) 50,06

2. Justyna Święty-Ersetic (Polska) 51,45

3. Jessica Beard (USA) 51,68

4. Małgorzata Hołub-Kowalik (Polska) 51,83

