Skakali i pchali w centrum miasta

Paulina Guba pchnęła kulą na odległość 18,77 m i wygrała konkurs podczas mityngu na Rynku Kościuszki w Białymstoku. To rekord życiowy lekkoatletki AZS UMCS Lublin i piąty wynik w historii polskiej lekkoatletyki. Wśród mężczyzn Michał Haratyk był drugi, osiągając znakomite 21,67 m.

Ból uniemożliwia trening. Najlepsza polska biegaczka straci cały sezon Finalistka... czytaj dalej » Guba w sezonie letnim dotychczas najdalej pchnęła 18,25, a 18,77 uzyskała w tym roku pod dachem. Wszystko jednak wskazuje na to, że będzie w stanie w najbliższych miesiącach przekroczyć granicę 19 m. Rekord Polski (19,58) od 1976 roku należy do Ludwiki Chewińskiej.

Rekord Ameryki Południowej

Do Białegostoku Guba przyjechała w nocy, bo w sobotę startowała w mistrzostwach Polski Akademickiego Związku Sportowego w Łodzi. Tam wygrała wynikiem 18,22. Na razie ma trzeci wynik sezonu wśród zawodniczek ze Starego Kontynentu. Liderem jest za to Haratyk, który w niedzielę pchnął 21,67. Nie dało mu to jednak zwycięstwa, bo lepszy okazał się Brazylijczyk Darlan Romani, który rezultatem 21,94 ustanowił rekord Ameryki Południowej.



Po raz pierwszy w tym sezonie zaprezentował się Sylwester Bednarek. Halowy mistrz Europy z Belgradu (2017) w skoku wzwyż w pierwszej próbie uzyskał 2,24, potem trzy razy strącił 2,27. To oznacza, że zabrakło mu dwóch centymetrów do wskaźnika PZLA na ME. Był trzeci, wygrał Ukrainiec Andrij Procenko – 2,27.

Dyskobol Piotr Małachowski wystartował w konkursie pchnięcia kulą

Dyskobol kulomiotem

Wiatr mocno przeszkadzał w niedzielę tyczkarzom. Wszyscy zawodnicy męczyli się od początku konkursu, ale ostatecznie najlepiej poradził sobie wicemistrz świata Piotr Lisek. Zawodnik OSOT-u Szczecin w trzecim podejściu pokonał 5,65.



Mityng na Rynku Kościuszki zorganizowano po raz pierwszy. Wstęp był wolny, a na trybunach zebrał się komplet publiczności. Przed rywalizacją odbyły się zabawy z dziećmi, które prowadzili m.in. medaliści igrzysk Tomasz Majewski i Piotr Małachowski. Ten drugi - dyskobol - tym razem zaprezentował się w konkursie pchnięcia kulą.



- W Białymstoku pobiłem swój rekord życiowy - żartował. Przypomniał, że przed laty uzyskał w tej specjalności 12,73 m, a w niedzielę 13,59.