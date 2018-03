Rzuciła wyzwanie bredniom o wypadającej macicy. Przebiegnie maraton mając 71 lat





Ponad pół wieku temu - kiedy powtarzano bzdury, że długotrwałe bieganie grozi kobiecie powiększeniem objętości ud i łydek, owłosieniem klatki piersiowej, a nawet wypadnięciem macicy - Kathy Switzer została pierwszą kobietą, która wystartowała i dotarła do mety Maratonu Bostońskiego. W kwietniu, mając lat 71, pani Kathrine po raz pierwszy zmierzy się z królewskim dystansem w Londynie.

Bieganie groziło owłosieniem klatki piersiowej i wypadnięciem macicy. Ona pobiegła Długotrwałe... czytaj dalej » - Maraton Londyński to ważna część historii kobiecego biegania, ale i walki kobiet o swoje prawa, dlatego jestem zaszczycona, że w końcu tu wystartuję - oświadczyła Switzer.



W roku 1967 ta studentka dziennikarstwa na Syracuse University rzuciła wyzwanie rzeczywistości. W czasach, kiedy żona miała kochać męża, wychowywać dzieci i podgrzewać domowe ognisko 20-latka pokazała, że kobiety chcą więcej. Że więcej mogą.

Jak kłoda padł na ulicę

Jej pasją było bieganie. Do maratonu w Bostonie zgłosiła się jako K.V. Switzer. Krążą legendy, że zrobiła to specjalnie, by ukryć płeć. Nieprawda. Podpisała się tak, jak podpisywała zawsze.



O tym, że przedstawicielka płci pięknej porwie się na dystans 42 km 195 m nikt nawet nie myślał, więc w tamten kwietniowy poranek inni zawodnicy patrzyli na nią jak na przybysza z innej planety.



Już po dwóch milach wydarzyło się to, czego tak bardzo się obawiała. Dyrektor imprezy Jock Semple wyskoczył z pobocza i brutalnie próbował ściągnąć ją z trasy. Krzyczał, by wynosiła się z jego biegu, w amoku zrywał z niej numer startowy.



Tom, czyli chłopak Kathy, huknął dyrektora tak, że ten jak kłoda padł na ulicę.

Źródło: facebook.com/261FearlessKVSwitzer/ Kathy Switzer z gazetą o sobie sprzed pół wieku

261 Nieustraszonych

Biegła dalej i ryczała. Wiedziała, że teraz do mety dobrnąć musi, choćby nie wiem co. Musiała pokazać, że sprosta temu wyzwaniu. Cel osiągnęła. - Dorosłam w trakcie tego maratonu. Na starcie byłam młodą dziewczyną, na mecie doświadczoną kobietą - wyznała po latach.



Tak, jak chciała, została dziennikarką. Założyła klub biegowy dla kobiet, nazwała go "261 Fearless", czyli "261 Nieustraszonych". 261 to numer, który w Bostonie miała na sobie. Jest jedną z bohaterek, obok między innymi Hillary Clinton i Oprah Winfrey, filmu dokumentalnego "Women Who Make America". Działa na rzecz równouprawnienia w sporcie.



Organizatorzy Maratonu Londyńskiego zapowiedzieli, że pani Switzer dostanie numer 261.