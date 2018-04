Związek lekkoatletyczny wyszkoli spikerów. "To ważna część przedstawienia"





Foto: Wikipedia CC BY-SA 3.0 PZLA zadba o jakość wydarzeń sportowych

Polski Związek Lekkiej Atletyki po raz pierwszy w historii przeprowadzi profesjonalne szkolenia dla spikerów, którzy w przyszłości będą zatrudniani do pracy na transmitowanych przez telewizję mityngach. Projekt w dużej mierze finansuje światowa federacja (IAAF).

Do szkolenia zgłosić mogą się wszyscy, którzy znają się na lekkoatletyce. PZLA nie stawia jednak innych wymogów.



To kolejny projekt, który będzie częścią tzw. event presentation. Jak zapewnił Filip Moterski, odpowiedzialny ze strony PZLA za całe przedsięwzięcie, to kolejny krok ku temu, by mityngi stawały się wydarzeniem nie tylko sportowym, ale także marketingowo-medialnym.



Wysokie loty nastolatka. Skoczył po rekord świata Fantastyczne... czytaj dalej » - A spiker to ważna część tego przedstawienia - nadmienił.

Nie tylko spikerzy

Dofinansowanie IAAF wyniosło 25 tys. dolarów, ale nie jest przeznaczone wyłącznie dla spikerów. PZLA, a właściwie przedstawiciel IAAF Niemiec Arnd Heiken, przeprowadzi bowiem także szkolenie dla organizatorów mityngów.



- Rola spikera w trakcie zawodów jest bardzo istotna. To on bowiem będzie miał za zadanie nakierowanie kibiców na miejsce, gdzie dzieje się w danej chwili najciekawsze wydarzenie. Zresztą bardzo ważna będzie też koordynacja współpracy z sędziami, którzy muszą zrozumieć, że czasami konieczne jest wstrzymanie jakiejś próby lub konkurencji, bo w tym samym czasie dzieje się coś bardziej interesującego - powiedział Moterski.



Spikerem może zostać każdy, o ile uiści opłatę za kurs w wysokości 100 zł. Szkolenie będzie jednodniowe i zaplanowane jest na 27 kwietnia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Podzielone będzie na część praktyczną i teoretyczną. Ma potrwać ok. pięciu godzin.



Każdy uczestnik, który weźmie w tym udział, otrzyma odpowiedni certyfikat.