Wielki apetyt przed Berlinem. Polacy liczą na osiem medali





Foto: Flickr, Wikipedia (CC BY 2.0) | Video: Jakub Dukiewicz, facebook.com/adamkszczot800/ Wśród polskich faworytów jest Adam Kszczot

Eliminacje i dekoracje w centrum miasta, najlepsi sprinterzy zwolnieni ze startu w kwalifikacjach i rekordowo dużo, bo 86 Polaków - z tych powodów, startujące w poniedziałek, mistrzostwa Europy w Berlinie będą wyjątkowe. Polski Związek Lekkiej Atletyki liczy na osiem medali, ale szans jest znacznie więcej.

Apetyty są dość duże. Dwa lata temu w Amsterdamie Biało-Czerwona ekipa wywalczyła dwanaście krążków, w tym sześć było złotych, co dało pierwsze miejsce w klasyfikacji. Tym razem jednak będzie znacznie trudniej o taki sukces i związek też na to nie liczy.



- By wygrać klasyfikację trzeba zdobywać przede wszystkim złote medale, a to zawsze jest najciężej osiągnąć. Najważniejsze dla mnie, jako kierownika szkolenia, jest, żeby zawodnicy stawali na podium - stwierdził Krzysztof Kęcki.

Nawet 20 szans

Najliczniejsza kadra gotowa. 86 osób do Berlina Osiemdziesięciu... czytaj dalej » Na co zatem dokładnie liczy krajowa federacja? Kęcki odpowiada - dosyć skromnie - że na osiem krążków. A wszystko, co będzie ponad to, to będzie miła niespodzianka. Szans jest znacznie więcej. Niektórzy wymieniają ich nawet 20.



Sędzia międzynarodowy i statystyk Janusz Rozum uważa, że Polaków stać na dziesięć medali. - I byłby to dobry wynik, ale w klasyfikację trudno będzie wygrać. Bardzo silni będą Niemcy - zaznaczył.



Dwa lata temu zawody w Amsterdamie odbywały się na miesiąc przed igrzyskami w Rio de Janeiro. Wiele gwiazd zrezygnowało wówczas ze startu, skupiając się na przygotowaniach do olimpijskiego startu. Oczywiście wśród nich byli też czołowi Polacy, ale i tak trudno porównywać osiągnięcia z tymi, jakie mogą być teraz.

Szczęśliwy stadion

Berlin to jednak dla polskich lekkoatletów szczęśliwe miejsce. Dziewięć lat temu na tym samym Stadionie Olimpijskim Biało-Czerwoni osiągnęli niebywały sukces w mistrzostwach świata. Dziewięć medali, w tym dwa złote i czwarta lokata w klasyfikacji - to było osiągnięcie, na które nikt nie liczył.



Z medalistów z 2009 roku w ekipie pozostali: złota młociarka Anita Włodarczyk, srebrny wówczas dyskobol Piotr Małachowski i brązowy skoczek wzwyż Sylwester Bednarek.

Źródło: Jaroslav Ozana/PAP/EPA Anita Włodarczyk ciężko pracuje na znakomite wyniki



Włodarczyk znowu jedzie po złoto. Jest w wysokiej formie i wydaje się, że nic nie powinno stanąć jej na przeszkodzie do kolejnego sukcesu. Niewiadomą jest Małachowski, który powoli wraca do dobrej dyspozycji, ale w tym sezonie bardziej walczy z kontuzjami niż z rywalami. Bez formy wydaje się być Bednarek, ale… dziewięć lat temu pojechał do Berlina bez minimum. Miał się uczyć, nabrać doświadczenia, wrócił z brązem.

Forma najważniejsza

- Tym razem, jak ustalaliśmy ekipę, najważniejszym warunkiem była dyspozycja. Jestem zdania, że jeśli wysłalibyśmy młodego, niedoświadczonego zawodnika, który nie jest w dobrej dyspozycji, to nie byłaby to dla niego nauka, a tylko dodatkowy stres. Nieudany start na takiej imprezie nie jest dobrym doświadczeniem, tylko powoduje załamanie - podkreślił Kęcki.



Kszczot w układzie tanecznym. "Ile dajecie mi punktów" Oj, nie jest to... czytaj dalej » Zaznaczył, że rekordowa 86-osobowa ekipa jest doświadczona. Oprócz Anny Sabat, dla której będzie to debiut na tak dużej imprezie, wszyscy mają już jakieś doświadczenie.



Mocnymi punktami - zdaniem Rozuma - będą tyczkarze Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski, średniodystansowcy Adam Kszczot i Marcin Lewandowski, 400-metrowcy Justyna Święty-Ersetic, Małgorzata Hołub-Kowalik i Karol Zalewski, młociarze Włodarczyk, Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki oraz kulomioci Michał Haratyk i Paulina Guba.



Rozum wspomniał też o charakterystyce stadionu. - W Berlinie nie powinien w ogóle przeszkadzać lub pomagać wiatr. Obiekt jest mocno osłonięty, a tam, gdzie był przewiew będą stały wielkie telebimy. To na pewno plus dla biegaczy, utrudnienie dla na przykład oszczepników - powiedział.

Przewaga najlepszych

Europejska federacja postanowiła także dać przewagę tym, którzy w trakcie sezonu osiągnęli dobre wyniki. We wszystkich biegach sprinterskich od 100 do 400 m oraz płotkarskich dwunastu najlepszych zawodników zwolnionych będzie z eliminacji. Skorzysta na tym sześcioro Polaków. Damian Czykier (110 m ppł), Patryk Dobek (400 m ppł), Święty-Ersetic, Hołub-Kowalik, Zalewski (wszyscy 400 m) i Klaudia Siciarz (100 m ppł) rozpoczną rywalizację od półfinałów.



Nietypowe będą m.in. eliminacje w pchnięciu kulą. Odbędą się one na Breitscheidplatz, czyli tam, gdzie w 2006 roku doszło do zamachu terrorystycznego.



Ceremonia zakończenia 24. ME nastąpi w niedzielę bezpośrednio po ostatniej konkurencji, sztafecie 4x100 m mężczyzn. Flaga European Athletics zostanie przekazana przedstawicielom Paryża, gospodarzom 25. edycji zawodów w 2020 roku.

Skład reprezentacji Polski KOBIETY 100 m, 4x100 m Ewa Swoboda (AZS AWF Katowice) 200 m, 4x100 m Anna Kiełbasińska (SKLA Sopot), Martyna Kotwiła (RLTL ZTE Radom) 400 m, 4x400 m Iga Baumgart-Witan (BKS Bydgoszcz), Małgorzata Hołub-Kowalik (KL Bałtyk Koszalin), Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice) 800 m Anna Sabat (CWKS Resovia Rzeszów) 800 m, 1500 m Angelika Cichocka (SKLA Sopot) 1500 m Sofia Ennaoui (MKL Szczecin) 5000 m Paulina Kaczyńska (Pomorze Stargard) 5000 m, 10000 m Katarzyna Rutkowska (KS Podlasie Białystok) maraton Izabela Trzaskalska (AZS UMCS Lublin) 100 m ppł Karolina Kołeczek (AZS UMCS Lublin), Klaudia Siciarz (AZS AWF Kraków)

400 m ppł Joanna Linkiewicz (AZS AWF Wrocław), Justyna Saganiak (UKS 55 Łódź) 3000 m z przeszkodami Alicja Konieczek (WMLKS Nadodrze Powodowo), Matylda Kowal (CWKS Resovia Rzeszów), Katarzyna Kowalska (LKS Vectra Włocławek) skok o tyczce Justyna Śmietanka (AZS AWF Warszawa) trójskok Anna Jagaciak-Michalska (OŚ AZS Poznań) pchnięcie kulą Paulina Guba (AZS UMCS Lublin), Klaudia Kardasz (KS Podlasie Białystok) rzut dyskiem Daria Zabawska (KS Podlasie Białystok) rzut młotem Joanna Fiodorow (OŚ AZS Poznań), Malwina Kopron (AZS UMCS Lublin), Anita Włodarczyk (RKS Skra Warszawa)

chód na 20 km Katarzyna Zdziebło (LKS Stal Mielec) chód na 50 km Joanna Bemowska (AZS UMCS Lublin), Agnieszka Ellward (WKS Flota Gdynia) 4x100 m Kamila Ciba (OŚ AZS Poznań), Magdalena Stefanowicz (MKS MOSM Bytom), Karolina Zagajewska (AZS Łódź) 4x400 m Martyna Dąbrowska (UKS 19 Bojary Białystok), Natalia Kaczmarek (AZS AWF Wrocław), Patrycja Wyciszkiewicz (OŚ AZS Poznań) MĘŻCZYŹNI 100 m, 4x100 m Dominik Kopeć (KS Agros Zamość), Remigiusz Olszewski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL), Przemysław Słowikowski (WKS Flota Gdynia) 400 m, 4x400 m Dariusz Kowaluk (AZS AWF Warszawa), Łukasz Krawczuk (WKS Śląsk Wrocław), Karol Zalewski (AZS AWF Katowice) 800 m Mateusz Borkowski (RKS Łódź), Adam Kszczot (RKS Łódź)

800 m, 1500 m Marcin Lewandowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL), Michał Rozmys (UKS Barnim Goleniów) maraton

Błażej Brzeziński (WKS Śląsk Wrocław), Arkadiusz Gardzielewski (WKS Śląsk Wrocław), Mariusz Giżyński (WKS Grunwald Poznań), Artur Kozłowski (MULKS MOS Sieradz), Yared Shegumo (AZS AWF Warszawa), Henryk Szost (WKS Grunwald Poznań) 110 m ppł Damian Czykier (KS Podlasie Białystok), Artur Noga (SKLA Sopot) 400 m ppł Patryk Dobek (MKL Szczecin), Jakub Mordyl (AZS AWF Kraków)

3000 m z przeszkodami Krystian Zalewski (UKS Barnim Goleniów) skok w dal Tomasz Jaszczuk (WLKS Iganie Nowe)

trójskok Karol Hoffmann (MKS Aleksandrów) skok wzwyż Sylwester Bednarek (RKS Łódź), Maciej Grynienko (UKS Orlica Domaniów)

skok o tyczce Piotr Lisek (OSOT Szczecin), Robert Sobera (AZS AWF Wrocław), Paweł Wojciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) pchnięcie kulą Konrad Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn), Michał Haratyk (KS Sprint Bielsko-Biała), Jakub Szyszkowski (WKS Śląsk Wrocław) rzut dyskiem Piotr Małachowski (WKS Śląsk Wrocław), Robert Urbanek (MKS Aleksandrów) rzut młotem Paweł Fajdek (KS Agros Zamość), Wojciech Nowicki (KS Podlasie Białystok)

rzut oszczepem Marcin Krukowski (KS Warszawianka), Cyprian Mrzygłód (AZS-AWFiS Gdańsk), Bartosz Osewski (AZS-AWFiS Gdańsk) dziesięciobój Paweł Wiesiołek (KS Warszawianka) chód na 20 km Artur Brzozowski (AZS AWF Katowice), Dawid Tomala (AZS AWF Katowice) chód na 50 km Rafał Augustyn (LKS Stal Mielec), Adrian Błocki (AZS AWF Katowice), Rafał Sikora (AZS AWF Katowice) 4x100 m Krzysztof Grześkowiak (OŚ AZS Poznań), Eryk Hampel (OŚ AZS Poznań), Karol Kwiatkowski (AZS AWF Katowice) 4x400 m Kajetan Duszyński (AZS Łódź), Rafał Omelko (AZS AWF Wrocław), Mateusz Rzeźniczak (RKS Łódź)