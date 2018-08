"Profesor", Aniołki Matusińskiego i nie tylko. Sobota może obfitować w polskie medale





Wzrok polskich kibiców będzie tym razem zwrócony na bieżnię. A na niej o medale lekkoatletycznych mistrzostw Europy powalczą Justyna Święty-Ersetic oraz Iga Baumgart-Witan na 400 m i aż trzech 800-metrowców z Adamem Kszczotem na czele. Dzień zamkną w Berlinie biegi sztafetowe 4x400 m.

Przed południem na trasę długości 20 km wyruszą chodziarki i chodziarze. Panie miały wystartować o 9.05, ale ze względu na ulatniający się gaz na jednej z ulic niemieckiej stolicy początkowy wystrzał opóźnił się do 10.50. Panowie wyruszą, kiedy zakończy się rywalizacja kobiet. Polskę reprezentować będą Katarzyna Zdziebło oraz Artur Brzozowski i Dawid Tomala.

Szczęśliwy stadion Bednarka

Znacznie większe emocje zapowiadają sie w drugiej części dnia. O godzinie 20 na Stadionie Olimpijskim pierwsze próby zaczną oddawać skoczkowie wzwyż. W finale jest Sylwester Bednarek, który z Berlina ma same dobre wspomnienia. To właśnie tutaj zaczęła się jego kariera, choć przerywana licznymi kontuzjami, to po dziewięciu latach doprowadziła go znowu do tego samego miejsca.



- To szczęśliwy dla mnie stadion i wierzę, że jestem w stanie skoczyć naprawdę wysoko. W eliminacjach się odblokowałem, więc wszystko jest możliwe - zaznaczył.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Sylwester Bednarek dobrze zna Stadion Olimpijski

Najpierw indywidualnie, później w sztafecie

Dwie Polki wystąpią w finale 400 m, ale bez względu na wynik nie będzie to dla Justyny Święty-Ersetic i Igi Baumgart-Witan ostatnie zadanie tego dnia. Niespełna dwie godziny później obie mają wzmocnić sztafetę 4x400 m. Trener Aleksander Matusiński zapowiedział, że obie znajdą się w składzie, chociaż żadna z nich jeszcze nigdy nie biegała dwa razy 400 m w tak krótkim odstępie czasu.



- Przyjechałam do Berlina z jasnym celem. Wiem, że stać mnie na zdobycie indywidualnego medalu. Chciałabym złamać również 51 sekund. Stać mnie na to. Czas 50,80 może dać nawet złoto - wyjawiła Święty-Ersetic, która w tym roku wyśrubowała życiówkę do poziomu 51,05. Dodała jednak, że rywalizacja w drużynie jest dla niej równie ważna.



Nikt nie jest jednak w stanie przewidzieć, jak zareagują organizmy Polek, a trener musi sporo zaryzykować.

Nie tylko "Profesor"

Piorunujący finisz Lewandowskiego. Na wagę medalu Mamy szósty medal... czytaj dalej » Pewniakiem wydaje się być w finale 800 m Adam Kszczot. "Profesor" - jak nazywany jest w środdowisku - chciałby wywalczyć swój trzeci złoty medal w tej imprezie. W stawce ośmiu najlepszych w Europie znalazło się jeszcze dwóch Polaków - Michał Rozmys i Mateusz Borkowski - co jest sporą niespodzianką. Obaj mają także medalowe ambicje. Pytanie, jak zregenerują się ich organizmy w ciągu 24 godzin. Są młodzi i przebojowi, co może mieć znaczenie.



Dzień zakończą zmagania sztafet 4x400 m. Najpierw o 21.30 na starcie staną mężczyźni, a wśród nich także Biało-Czerwona ekipa. To będzie mieszanka doświadczenia w postaci Karola Zalewskiego i Rafała Omelki z młodością. Podczas gdy oni dwaj są pewni udziału w składzie, tak pozostali muszą czekać jeszcze na rozmowy z trenerem Józefem Lisowskim. Medal jest realny, ale pod warunkiem, że każdy z nich pobiegnie w granicach rekordu życiowego.



Inaczej jest u kobiet. Głównymi rywalkami Polek będą Brytyjki. Sumując czasy tylko one powinny stanowić zagrożenie, ale... górę może wziąć zmęczenie.



To będzie przedostatni dzień mistrzostw Europy w Berlinie.



Program na sobotę z uwzględnieniem startu Polaków:

9.05 - chód na 20 km kobiet, FINAŁ

Katarzyna Zdziebło

10.55 - chód na 20 km mężczyzn, FINAŁ

Artur Brzozowski, Dawid Tomala



20.00 - wzwyż mężczyzn, FINAŁ

Sylwester Bednarek

20.05 - w dal kobiet, FINAŁ

20.12 - 400 m kobiet, FINAŁ

Justyna Święty-Ersetic, Iga Baumgart-Witan

20.20 - dysk kobiet, FINAŁ

20.30 - 800 m mężczyzn, FINAŁ

Adam Kszczot, Mateusz Borkowski, Michał Rozmys

20.45 - 200 m kobiet, FINAŁ

20.55 - 5000 m mężczyzn, FINAŁ

21.30 - 4x400 m mężczyzn, FINAŁ

Karol Zalewski, Dariusz Kowaluk, Łukasz Krawczuk, Kajetan Duszyński,

Rafał Omelko, Mateusz Rzeźniczak

21.50 - 4x400 m kobiet, FINAŁ

Justyna Święty-Ersetic, Małgorzata Hołub-Kowalik, Iga Baumgart-Witan,

Martyna Dąbrowska, Natalia Kaczmarek, Patrycja Wyciszkiewicz

