Paweł Fajdek wrócił z Berlina ze srebrem i jest zadowolony. Z siebie i tego, jak w mistrzostwach Europy prężą muskuły jego koledzy i koleżanki z reprezentacji. - Liczę jeszcze na przynajmniej sześć medali. To byłoby osiągnięcie - stwierdził młociarz.

Młociarze już po dekoracji. "Zrobię trenerce odlew medalu. Jak będzie grzeczna" Wojciech Nowicki... czytaj dalej » Fajdek przegrał w Berlinie tylko z Wojciechem Nowickim. - Nie ma we mnie sportowej złości, bo gdybym przegrał w tym sezonie raz i to w mistrzostwach Europy, to pewnie bym się denerwował, ale Wojtek był lepiej przygotowany - oddał koledze trzykrotny mistrz świata po wtorkowym finale.



On przyjechał do Niemiec z drugim wynikiem na świecie w tym sezonie, Nowicki - z pierwszym. - W końcu tabele pokazały prawdziwą kolejność - przyznał Fajdek.

Jest sześć, będzie sześć kolejnych

Już jest w rodzinnym Żarowie na Dolnym Śląsku. Tam rozmawiał z reporterem TVN24.

Polacy w Berlinie do soboty uzbierali sześć medali. Fajdek liczy na co najmniej sześć kolejnych.



- Mamy Piotra Liska i Pawła Wojciechowskiego w skoku o tyczce. Jest Andżelika Cichocka i Sofia Ennaoui na 1500 metrów. Szans jest bardzo dużo - wymieniał wicemistrz Europy.

Pozytywny akcent po mundialu

On nie ma wątpliwości: polska lekkoatletyka ma się dobrze. - Rozdmuchaliśmy trochę te mistrzostwa, zwłaszcza po tym nieudanym mundialu. Kibice chcieli mieć jakiś pozytywny akcent. Wydaje mi się, że dajemy im to. Zadowolenie z naszych startów jest - przyznał.



Lekkoatletyczny sezon powoli się kończy. Dwa kolejne, zdaniem Fajdka, będą bardzo trudne.

- Będą mistrzostwa świata i igrzyska. Dobrze, że już teraz ten boom się zaczyna, że zdobywamy medale. Znowu rozkręcamy się, warto w nas inwestować i warto w nas wierzyć - spuentował młociarz.