Polska mistrzyni Europy idzie w kamasze

- W poniedziałek idę do wojska. Tego dnia z kilkoma innymi sportowcami mamy stawić się w jednostce w Mrzeżynie - wyznała mistrzyni Europy w pchnięciu kulą, szeregowa Paulina Guba. Intensywne przygotowania do nowego sezonu lekkoatletycznego rozpocznie na początku listopada.

- Wybieram się do Władysławowa, gdzie mam zaplanowane pierwsze, trwające 14 dni zgrupowanie. Po zakończeniu sezonu sporo czasu spędziłam w domu rodzinnym, a od niespełna dwóch tygodni delikatnie ćwiczę, ale właściwy, ciężki trening rozpocznę w Centralnym Ośrodku Sportu Cetniewo – stwierdziła 27-letnia zawodniczka.

Na sportowym etacie

W zimie nie zamierza wyjeżdżać do ciepłych krajach.



- To, co oferują polskie ośrodki, w zupełności mi wystarcza. Świetne warunki mamy zarówno w Spale, do której też wyjadę na zgrupowanie, oraz we Władysławowie. Na co dzień trenuję na obiektach Gdańskiego Ośrodka Sportu i położone w lasku koło to moje ulubione miejsce – oświadczyła.



Mistrzyni Europy z Berlina przekonuje, że najbliższy sezon będzie niezwykle trudny.



- Poprzedni był długi i wyczerpujący, a kolejny będzie jeszcze dłuższy, dlatego nie wiem, czy będę rywalizować w hali. Na pewno w zimie muszę bardzo solidnie potrenować, bo formę trzeba zachować do października, kiedy w Katarze odbędą się mistrzostwa świata. Poza tym praca wykonana teraz z pewnością zaprocentuje w roku olimpijskim – dodała.



Przed rozpoczęciem zgrupowania we Władysławowie zawodniczka wybiera się w poniedziałek do innej nadmorskiej miejscowości – Mrzeżyna.



- Rozpoczynam służbę wojskową na sportowym etacie i razem z kilkoma innymi lekkoatletami, m. in. Justyną Święty-Ersatic, Sofią Ennaoui i Marcinem Krukowskim, musimy stawić się w jednostce. Z tego względu nie mogłam ostatnio nigdzie wyjechać, bo wykonywałam niezbędne badania lekarskie. W Mrzeżynie będziemy do końca tygodnia, a pięć dni później melduję się w COS Cetniewo – zapewniła szeregowa Guba.

