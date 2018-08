Siłacze wrócili do Polski. Z medalami

Medaliści ME wrócili do Polski

09.08.2018 | - Długo, bo aż 24 godziny kazano nam czekać na tę dekorację. Fajnie, że się udało, fajna też atmosfera tutaj panuje, jest ciepło, ale chcę już iść do domu - przyznał Michał Haratyk po tym, jak odebrał złoty medal mistrzostw Europy w pchnięciu kulą. Po dekoracji cieszył się też Konrad Bukowiecki. Wicemistrz kontynentu przyznał, że przegrać z Haratykiem to żadna ujma, ale do gustu nie przypadło mu wykonanie polskiego hymnu. - Pani, która śpiewała była lekko nie w rytmie - przyznał wyraźnie zmieszany.

09.08 | Konrad Bukowiecki wrócił do kraju z ME. Ze srebrem.

Uśmiechnięci i nieco zmęczeni - dwaj bohaterowie trwających w Berlinie lekkoatletycznych mistrzostw Europy wrócili wczesnym czwartkowym popołudniem do Polski. - To dopiero moje pierwsze zwycięstwo w dużej imprezie, bardzo fajne uczucie. Szkoda, że trochę nie dołożyłem do wyniku, ale nie ma co narzekać. Cieszyłbym się z każdego medalu, a co dopiero ze złotego - mówił Wojciech Nowicki, triumfator konkursu rzutu młotem. Zadowolony był także srebrny kulomiot Konrad Bukowiecki. - W końcu pokazałem, na co naprawdę mnie stać, szczyt formy przyszedł w najodpowiedniejszym momencie - oświadczył.