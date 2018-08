Ograł Fajdka, zdobył mistrzostwo. "Nigdy nie powiem, że jestem lepszy"





»

Wojciech Nowicki po zdobyciu w Berlinie tytułu mistrza Europy w rzucie młotem stwierdził, że dla niego nadal najlepszy na świecie jest srebrny medalista Paweł Fajdek. - Gdy zdobędę złoto mistrzostw globu albo igrzysk, to powiem, że jesteśmy na równi - podkreślił.

- Dwa razy rzuciłem po 80 metrów, a to oznacza stabilizację. Przez eliminacje się prześlizgnąłem, a teraz cieszę się bardzo, że wykonana praca skutkuje takimi rezultatami - ocenił triumfator konkursu.

Dotąd tylko brąz

Nowicki ma w kolekcji brązowe medale najważniejszych imprez - igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata oraz kontynentu. We wtorek po raz pierwszy wywalczył złoto osiągając odległość 80,12. Fajdek w najlepszej próbie miał 78,69.



Wielkie rzucanie polskich siłaczy. Młot w kolorze złota i srebra Miały być medale... czytaj dalej » - Byłem przekonany do końca, że Paweł coś jeszcze dołoży. Dzisiaj mu się nie udało. Może wynikało to z temperatury i przedłużającego się konkursu. Wszyscy jednak musieliśmy sobie z tym poradzić. Bardzo się cieszę, że mi się to udało najlepiej - podkreślił Nowicki.

Medal dla trenerki

Dodał, że nie zna jeszcze smaku złotego medalu i być może poczuje go dopiero, gdy dostanie krążek do ręki.



- Podchodziłem do tego startu po prostu tak, że trzeba zrobić swoje. Nie myślę w takich kategoriach jak presja. Chciałem rzucić minimum 80 metrów i to się udało. Szkoda, że nie troszeczkę dalej. Trenerka nic mi nie mówiła szczególnego przed konkursem. Uważamy, że to za późno i to już nie ten moment. Po prostu wchodzę i robię tak, jak czuję. Medal dedykuję jej, bo muszę z nią wytrzymywać, jako z kobietą - powiedział mistrz Europy.



Po Nowickim nie było widać szczególnie emocji. Tak podczas konkursu, jak i po nim. Do sukcesu podszedł bardzo spokojnie i z dużą pokorą.



- Paweł jest trzykrotnym mistrzem świata. Cieszę się, że w końcu mogę z nim rywalizować na równym poziomie. Gdy zdobędę złoto mistrzostw globu czy igrzysk, to powiem, że jesteśmy na równi. Nigdy nie powiem, że jestem lepszy - dodał.