Monika Pyrek podstępem zachęca dzieci do sportu. "Chodzi o zabawę"

Monika Pyrek, była znakomitość skoku o tyczce, dwukrotna wicemistrzyni świata w tej specjalności, walczy z niechęcią najmłodszych do uczestniczenia w lekcjach wuefu. - Proponujemy dzieciakom alternatywne zajęcia, pokazując, jak sport łączy się z technologią. Mamy symulatory i aplikacje połączone z gadżetami w ten sposób, by korzystający z nich wciąż byli aktywni fizycznie. Jeżeli symulator mierzy prędkość strzału na bramkę, to ten strzał trzeba jednak wykonać. Trochę podstępnie przekonujemy, że sport to podstawa naszego funkcjonowania - mówiła Pyrek w programie "Wstajesz i wiesz". Na razie ćwiczyła Warszawa, plan jest taki, by w akcji brało udział 15 miast.