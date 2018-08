Wielkie rzucanie polskich siłaczy. Młot w kolorze złota i srebra





Miały być medale w rzucie młotem i są, Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek nie zawiedli. Ten pierwszy - mężczyzna spokojny, skromny, a do tego wielce małomówny - jako jedyny w konkursie finałowym przekroczył granicę 80 m, zostając w Berlinie mistrzem Europy. Drugi z polskich siłaczy zgarnął medal srebrny. Rywale szans nie mieli.

Polski rzut młotem potęgą jest i basta. Na 19 najdłuższych prób tego sezonu - tak, 19 - 17 należało przed mistrzostwami do dwójki Biało-Czerwonych. Ten najdłuższy - imponujące 81,85 - do 29-letniego Nowickiego.



Patrząc tylko na listę i on, i o cztery miesiące młodszy Fajdek, byli w Berlinie poza zasięgiem konkurentów. Uważać trzeba było jednak bardzo, bo marzenia i sny o potędze potrafią w sporcie runąć błyskawicznie. Zapytajcie o to Fajdka - z igrzysk w Rio, gdzie wybrał się po pewne złoto, wracał z pustymi rękami. Nie wszedł tam nawet do finału, a potem płakał. Ten twardziel.



W dorobku miał do wtorku jedno złoto mistrzostw Europy i aż trzy mistrzostw świata. Nowicki ciągle był brązowy - po razie w igrzyskach i mistrzostwach Europy, dwukrotnie w mistrzostwach świata. Mozolnie, wolniej od kumpla z reprezentacji, piął się w tej hierarchii młociarzy. Cieszył się bardzo, kiedy w sezonie 2017 wreszcie huknął ponad 80 m. - Gdybym z dnia na dzień musiał zakończyć karierę, odejdę spełniony i usatysfakcjonowany - stwierdził wtedy.



Nie odszedł. I jest coraz lepszy, poprawia się i poprawia.

Źródło: PAP/EPA Wojciech Nowicki w akcji

Pod okiem pań

Nowickiego trenuje Malwina Sobierajska-Wojtulewicz, starsza jedynie o cztery lata. Ciekawy układ, działający perfekcyjnie. - Lepiej pracuje się z młodą kobietą, niż z jakimś starym chłopem - stwierdził Nowicki.



Fajdek też ma trenerkę, to ich łączy. Po klapie z Rio rozstał się z trenerem Czesławem Cybulskim, wrócił do Jolanty Kumor, z którą zaczynał istorię z rzucaniem żelastwem.



Z rozgrzewki na stadion panowie szli razem. Tam, na krótko, o przyjaźni trzeba było zapomnieć. Każdy walczył o swoje, choć podpowiedzi i dobre słowo nie były zabronione, a wręcz wskazane.

Nowicki zaczął od 77,19. Fajdek - 78,69. Dobrze, dwa czołowe miejsca.

Źródło: PAP/EPA Rzuca Paweł Fajdek

W drugiej próbie pan Wojtek był w kole szybszy, wreszcie, a młot leciał i leciał, wspomagany krzykiem zawodnika, który pewnie było słychać w sąsiedztwie. Równe 80 m! Co na to pan Paweł? Poza promień, niestety.

Trzecia seria - Nowicki 80.12. Nie był z tego zadowolony, chciał jeszcze więcej. Fajdek - znowu za bardzo w lewo. Spalona próba. Czwarta też.

Wyników Polacy już nie poprawili, rywali na odpowiedź stać nie było. Jest złoto i srebro. Medal brązowy dla Węgra Bence Halasza za rzut na odległość 77,36 m.

Źródło: PAP/EPA Nowicki jako jedyny przekroczył w finale granicę 80 m