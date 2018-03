Medaliści wrócili do kraju. "Szok, euforia, super"





W niedzielę to właśnie on na ostatniej zmianie wyprzedził Amerykanina i poprowadził Polaków do złota, w poniedziałek został owacyjnie przywitany na warszawskim Okęciu. - Koledzy mnie dopadli i wskoczyli na mnie, warto trenować dla takich chwil - powiedział dziennikarzom po przylocie do kraju Jakub Krzewina.

To był szok - dla zawodników, kibiców, dziennikarzy. Nikt nie spodziewał się, że w Birmingham podczas halowych mistrzostw świata polska sztafeta 4x400 m mężczyzn będzie w stanie wygrać z Amerykanami i czasem 3.01,77 poprawić rekord globu.

- My od rana nastawialiśmy się na walkę o srebrny medal. Wydawało się, że Amerykanie są poza zasięgiem. Udowodniliśmy, że w sporcie wszystko jest możliwe - powiedział na lotnisku Krzewina. Szok po rekordzie świata. "Nie pamiętam, co się działo" To był szok – dla... czytaj dalej »

"Wykorzystałem moment"

To właśnie on tuż przed końcem wyprzedził Vernona Norwooda. Przyznał, że cały czas patrzył na telebim. Chciał wiedzieć, co dzieje się za jego plecami. Gdy jednak zauważył, że rywale są daleko, skupił się na zawodniku przed nim. - Ciężko to opisać. Zobaczyłem, że Amerykanin trochę słabnie i wykorzystałem ten moment i tak zostaliśmy mistrzami świata - opisywał.

Oprócz niego, złoto w sztafecie zdobyli Karol Zalewski, Rafał Omelko i Łukasz Krawczuk.

- W ogóle nie patrzyliśmy na rezultat. Byliśmy w euforii, że wygraliśmy z Amerykanami. Szok, euforia, super - dodał Krzewina.

Dla Polski był to drugi złoty medal wywalczony w Birmingham. Wcześniej Mazurek Dąbrowskiego wybrzmiał również Adamowi Kszczotowi. - Myślałem, że na podium się popłaczę, ale jak zaczęliśmy śpiewać hymn, udało się to opanować. cieszę się, że rodzina przyjechała - podkreślił.

Jakie plany na najbliższe dni? - Teraz chciałbym odpocząć. Ale trzeba trenować dalej, w czwartek wylatuje do RPA na zgrupowanie - zdradził.

Złota i rekordowa sztafeta

Szczególne podziękowania

Na konferencji prasowej z okazji powrotu lekkoatletów Krzewinie osobiście podziękował minister sportu i turystyki. - Chciałbym Ci Kuba podziękować za Twoją postawę. Ty jeden wiesz jak wiele cię to kosztowało, jak długą drogę przebyłeś. Był taki moment, że chyba nieliczni w ciebie wierzyli, a ty pokazałeś, że żeby biegać 400 m trzeba mieć charakter, a ty chłopie masz charakter. Jesteś przykładem dla wielu, że nie warto się poddawać, jak nikt w ciebie nie wierzy, to ty musisz uwierzyć w siebie i tego dokonasz. Zrobiłeś coś absolutnie nieprawdopodobnego. Dziś twoje nazwisko jest na ustach całej Polski i tak naprawdę to piękny moment, dziękuję ci bardzo - powiedział wyraźnie wzruszony Witold Bańka.

Minister docenił pięć miejsc na podium Biało-czerwonych i trzecie miejsce w tabeli medalowej. Oprócz męskiej sztafety i Kszczota, srebrny krążek otrzymali Marcin Lewandowski (1500 m) i do podziału kobieca sztafeta 4x400 m. Brązowy medal w skoku o tyczce zgarnął Piotr Lisek.

Źródło: PAP/Leszek Szymański To były udane HMŚ dla polskich lekkoatletów

- To były historyczne mistrzostwa świata. Dzisiaj możemy śmiało mówić o tym, że mamy prawdziwy polski wunderteam. mamy drużynę, która będzie nam dostarczać wielu emocji, wzruszeń, medali także olimpijskich w Tokio - zakończył.

Kolejna wielka impreza z udziałem polskich lekkoatletów w tym sezonie to mistrzostwa Europy w Berlinie (7–12 sierpnia).