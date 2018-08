Najlepsze mistrzostwa od 60 lat. "To budzi respekt"

Z dwunastoma krążkami mistrzostw Europy wracają z Berlina polscy lekkoatleci. Biało-Czerwoni zajęli drugie miejsce w klasyfikacji, przegrywając tylko z Brytyjczykami. - To jest coś kapitalnego, to budzi respekt i może wskazywać na to, że w kolejnych latach będziemy cieszyć się lekkoatletyką - podkreślił w rozmowie z TVN24 Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i ekspert Eurosportu.

Siedem złotych, cztery srebrne i jeden brązowy - to dorobek medalowy Polaków w Berlinie. Ostatni raz 12 medali Polacy wywalczyli także podczas mistrzostw Europy w Amsterdamie przed dwoma laty, wówczas byli pierwsi w klasyfikacji medalowej, jednak tym razem mają o jedno złoto więcej.

Siedem lub więcej najcenniejszych krążków - czegoś takiego polska lekkoatletyka nie widziała już długo, ostatni raz 60 lat temu.

- To były najlepsze mistrzostwa od 1958 roku od tych w Sztokholmie. Siedem razy "Mazurek Dąbrowskiego" grany w Berlinie - podkreślał w rozmowie z TVN24 rozpromieniony Robert Korzeniowski.

Tylko czwartek bez medalu

Wszystko zaczęło się we wtorek. To był pamiętny wtorek, bo w jednym dniu Polacy sięgnęli po cztery krążki. I to od razu najcenniejsze. Najpierw złoto w rzucie młotem zdobył Wojciech Nowicki, a srebro Paweł Fajdek.

Źródło: PAP/EPA Fajdek i Nowicki już po dekoracji

Niespełna dwie godziny później ich sukces, ale w pchnięciu kulą, powtórzyli Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Haratyk i Bukowiecki odebrali medale

Dzień później wszystkich, nawet siebie, zaskoczyła Paulina Guba, zostając mistrzynią Europy w pchnięciu kulą. Tytuł w Berlinie zapewniła sobie w ostatniej kolejce - i z niedowierzania kręciła głową.

Źródło: PAP/EPA/Felipe Trueba Guba zapewniła sobie złoto ostatnim pchnięciem

Piątek przyniósł nam wicemistrzostwo Europy Marcina Lewandowskiego w biegu na 1500 metrów.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Lewandowski zaliczył kapitalny finisz

Sobota to z kolei złote medale Justyny Święty-Ersetic w biegu na 400 metrów, Adama Kszczota na 800 metrów oraz sztafety kobiet 4x400 metrów w składzie: Małgorzata Hołub-Kowalik, Iga Baumgart-Witan, Patrycja Wyciszkiewicz i Święty-Ersetic.

Źródło: FELIPE TRUEBA/EPA/PAP, SRDJAN SUKI/EPA/PAP Święty i Kszczot najlepsi Źródło: Adam Warżawa/PAP Polska sztafeta złota

Ostatniego dnia do "worka" krążki dorzuciły młociarki - złoty Anita Włodarczyk i brązowy Joanna Fiodorow oraz srebrny Sofia Ennaoui w biegu na 1500 metrów.

Źródło: CLEMENS BILAN/PAP/EPA Złota Włodarczyk, brązowa Fiodorow Źródło: PAP/Adam Warżawa Ten uśmiech mówi wszystko

- Trzy razy Polacy stawali na podium w tandemach, młociarzy, młociarki i kulomiotów. Mieliśmy zawodników zarówno w polu, czyli na rzutniach, jak i na bieżni. To jest coś kapitalnego, to budzi respekt i może wskazywać na to, że w kolejnych latach będziemy cieszyć się lekkoatletyką - podkreślał Korzeniowski w rozmowie z TVN24. Skandal po maratonie. Polacy cieszyli się z medalu, którego nie zdobyli Kuriozalną... czytaj dalej »

Na półmetku

Polacy niemal od samego początku do końca prowadzili w klasyfikacji medalowej mistrzostw. Dopiero znakomity finisz Brytyjczyków w ostatniej konkurencji - sztafecie 4x100 metrów - pozwolił im wyprzedzić Biało-Czerwonych w klasyfikacji medalowej Mistrzostw Europy w Berlinie.

- Rzutem na taśmę wyrwali nam zwycięstwo w klasyfikacji medalowej, ale jest jeszcze druga klasyfikacja, która jeszcze bardziej oddaje to, jakie jest miejsce naszej lekkiej atletyki w Europie. To jest trzecie miejsce w klasyfikacji punktowej. Tam są zliczane miejsca czwarte, piąte, szóste, siódme i ósme - dodał czterokrotny mistrz olimpijski.

Ósmego nie było żadnego. Za to czwartych sporo. To Karol Zalewski na 400 metrów, Damian Czykier na 110 metrów przez płotki, Michał Rozmys na 800 metrów, Malwina Kopron w rzucie młotem i Piotr Lisek w skoku o tyczce.

172 polskich punktów to najwyższy dorobek w historii. Więcej punktów zgromadzili tylko Brytyjczycy - 212 i Niemcy - 196,5. - Za rok mamy mistrzostwa świata w Dosze, ale trzeba pamiętać, że te mistrzostwa to był półmetek przygotowań do Tokio. Igrzyska olimpijskie dla wielu zawodników już dzisiaj się rozpoczęły - podsumował Korzeniowski.

Klasyfikacja medalowa ME w Berlinie ZŁOTE SREBRNE BRĄZOWE SUMA 1. Wielka Brytania

7 5 6 18 2. POLSKA 7 4 1 12 3. Niemcy 6 7 6 19 4. Francja 3 4 3

10 5. Belgia 3 2 1 6 Grecja 3 2 1 6