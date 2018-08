Wicemistrz świata nie poskacze. Nie dał się zbadać





Foto: filip bossuyt CC BY 2.0 | Video: tvn24 Rosjanie są zawieszeni w prawach członkowskich IAAF

Ubiegłoroczny wicemistrz świata w skoku wzwyż Rosjanin Danił Łysienko nie będzie mógł wystąpić w rozpoczynających się 7 sierpnia lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Berlinie. Zgodę cofnięto ze względu na złamanie przepisów antydopingowych.

Wróciła po karze za doping i wygrała. "Nie wiedziałam, że będzie tak potwornie mocna" Po 18-miesięcznej... czytaj dalej » Łysienko, halowy mistrz świata z marca i triumfator niedawnych zawodów Diamentowej Ligi w Monako i w Lozannie, miał wystartować w stolicy Niemiec pod neutralną flagą.

Rosjanie nie mogą rywalizować w narodowych barwach, ponieważ są zawieszeni w prawach członkowskich Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF).

Nie poinformował o miejscu przebywania

Organ zajmujący się dopingiem w tej dyscyplinie - Athletics Integrity Unit (AIU) - postawił zarzuty i tymczasowo zawiesił Łysienkę. Spowodowane było to tym, że lekkoatleta nie poinformował o miejscu przebywania i uniemożliwił przeprowadzenie testu antydopingowego, tzw. out-of-competition, czyli między zawodami.



We wtorek ogłoszono, że zgodę na udział w ME w Berlinie pod neutralną flagą dostało łącznie 72 Rosjan, ale wystartować miało 30 z nich. W tej grupie był Łysienko.