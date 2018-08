Kulomioci odebrali medale. "Fajnie, ale chcę już iść do domu"

- Długo, bo aż 24 godziny kazano nam czekać na tę dekorację. Fajnie, że się udało, fajna też atmosfera tutaj panuje, jest ciepło, ale chcę już iść do domu - przyznał Michał Haratyk po tym, jak odebrał złoty medal mistrzostw Europy w pchnięciu kulą. Po dekoracji w Berlinie cieszył się też Konrad Bukowiecki. Wicemistrz kontynentu przyznał, że przegrać z Haratykiem to żadna ujma, ale do gustu nie przypadło mu wykonanie polskiego hymnu. - Pani, która śpiewała była lekko nie w rytmie - przyznał wyraźnie zmieszany.