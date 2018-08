Rzuci Anita, medalowe szanse na bieżni





Dwa dni po swoich 33. urodzinach do akcji w mistrzostwach Europy w Berlinie wkracza rekordzistka i mistrzyni świata w rzucie młotem Anita Włodarczyk. Najpierw czekają ją kwalifikacje. O medale powalczą biegacze Marcin Lewandowski i Karol Zalewski.

Eliminacje rzutu młotem kobiet rozpoczną piątkowe zmagania na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. W pierwszej grupie, która wystartuje o 10 wystąpi Joanna Fiodorow. W drugiej - o 11.30 - będą Włodarczyk i Malwina Kopron.



Włodarczyk ma piękne wspomnienia z Berlina. To właśnie tu przed dziewięcioma laty rozpoczęła się jej wielka kariera. Po raz pierwszy poprawiła rekord globu, zdobyła też złoto mistrzostw świata. Wówczas nie była fawworytką, teraz każdy medal poza złotem będzie jej porażką. Przyjechała jako liderka tegorocznej listy wyników i jako jedyna jest w tej chwili w stanie przekroczyć 80 metrów, ale jej marzy się kolejny rekord globu. Obecnie wynosi on 82,98 i od dwóch lat do niej należy.



- Eliminacje trzeba po prostu "załatwić" i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Czuję się znakomicie - zapewniła zawodniczka warszawskiej Skry.



Kwalifikacyjna odległość wynosi 70 metrów. Powinny bez problemów uzyskać ją wszystkie trzy Polki.

Trzy polskie tyczki

Trzech Polaków wystąpi też w eliminacjach skoku o tyczce. Wysokość 5,66 m powinna nie sprawić problemów ani dla wicemistrza świata Piotra Liska, ani dla Pawła Wojciechowskiego. Problemy może mieć jedynie obrońca tytułu Robert Sobera, który powoli wraca po serii kontuzji i w tym sezonie tak wysoko jeszcze nie skoczył.



W sesji porannej będzie ciekawie jeszcze w eliminacjach: 200 m (Anna Kiełbasińska i Martyna Kotwiła), 1500 m (Angelika Cichocka i Sofia Ennaoui), 3000 m z przeszkodami (Matylda Kowal, Katarzyna Kowalska i Alicja Konieczek), trójskoku (Karol Hoffmann) i sztafet 4x400 m - zarówno kobiet i mężczyzn.

Szanse w biegu

Wieczorem pojawią się szanse medalowe. Największe nadzieje wiąże się z występem Marcina Lewandowskiego na 1500 m. To halowy wicemistrz świata na tym dystansie.



Na 400 m nie bez szans jest Karol Zalewski. Wprawdzie będzie trzeba prawdopodobnie zbliżyć się do granicy 45 sekund, ale Zalewski, który jeszcze niedawno specjalizował się na 200 m, jest w stanie tego dokonać. Jeśli mu się uda, będzie pierwszym zawodnikiem od 17 lat, który zszedłby poniżej 45 sekund. Ostatnim, który to zrobił był w 2001 roku Robert Maćkowiak.



Niespodziankę chce sprawić na 800 m debiutantka Anna Sabat. Cztery lata temu w Zurychu właśnie w ten sposób zaczęła się kariera kontuzjowanej obecnie Joanny Jóźwik. Ona wówczas też po raz pierwszy znalazła się na takiej imprezie i wywalczyła brązowy krążek. Pochodząca spod Rzeszowa Sabat chciałaby pójść jej śladami.



Ponadto odbędą się też półfinały na 800 m mężczyzn - z dwukrotnym wicemistrzem świata Adamem Kszczotem, Mateuszem Borkowskim i Michałem Rozmysem oraz na 110 m przez płotki z Arturem Nogą i Damianem Czykierem.

Choć polscy lekkoatleci nie stanęli w czwartek ani razu na podium, wciąż prowadzą w tabeli medalowej mistrzostw. Mają w dorobku trzy złote i dwa srebrne krążki. Zawody w stolicy Niemiec zakończą się w niedzielę.



PROGRAM NA PIĄTEK (STARTY POLAKÓW):

10.00 - młot kobiet, eliminacje, grupa A

Joanna Fiodorow

10.30 - tyczka mężczyzn, eliminacje

Piotr Lisek, Robert Sobera, Paweł Wojciechowski

11.25 - 200 m kobiet, eliminacje

Anna Kiełbasińska (1. seria), Martyna Kotwiła (2. seria)

11.30 - młot kobiet, eliminacje, grupa B

Anita Włodarczyk, Malwina Kopron

12.00 - 1500 m kobiet, eliminacje

Angelika Cichocka (1. seria), Sofia Ennaoui (2. seria)

12.25 - 3000 m z przeszkodami kobiet, eliminacje

Alicja Konieczek (1. seria), Matylda Kowal, Katarzyna Kowalska (obie 2. seria)

12.40 - trójskok mężczyzn, eliminacje

Karol Hoffmann

13.05 - 4x400 m mężczyzn, eliminacje

Zalewski, Kowaluk, Krawczuk, Duszyński, Omelko, Rzeźniczak

13.40 - 4x400 m kobiet, eliminacje

Święty-Ersetic, Baumgart-Witan, Hołub-Kowalik, Kaczmarek, Dąbrowska, Wyciszkiewicz

19.10 - 110 m ppł mężczyzn, półfinały

Artur Noga (1. seria), Damian Czykier (3. seria)

19.32 - 800 m mężczyzn, półfinały

Mateusz Borkowski (1. seria), Adam Kszczot, Michał Rozmys (obaj 2. seria)

19.48 - 200 m kobiet, półfinały

ew. Kiełbasińska, Kotwiła

21.05 - 400 m mężczyzn, FINAŁ

Karol Zalewski

21.20 - 800 m kobiet, FINAŁ

Anna Sabat

21.35 - 110 m ppł mężczyzn, FINAŁ

ew. Czykier, Noga

21.50 - 1500 m mężczyzn, FINAŁ

Marcin Lewandowski