Mistrz świata pokonany, ale medalu nie ma





Foto: PAP/Adam Warżawa | Video: PAP Krukowski tuż za podium

Marcin Krukowski czwartym oszczepnikiem mistrzostw Europy. Podium zdominowali Niemcy, autorem największej sensacji konkursu również niemiecki zawodnik.

Krukowski to rekordzista Polski. Rok temu rzucił oszczepem na wzbudzającą szacunek odległość 88,09 m. W Berlinie marzyło mu się złamanie bariery 90 metrów. Nie złamał, medalu też nie zdobył.

Złoto i srebro dla Niemców

On i drugi polski oszczepnik Cyprian Mrzygłód zaczęli słabo. Krukowski był siódmy, Mrzygłód dziewiąty. Mistrz kraju poprawił się dopiero w trzecim rzucie. 84.55 m dało mu czwarte miejsce. Mrzygłód nie potrafił dorzucić do granicy 81 metrów i spadł na dziewiąte miejsce.



Ostatnią próbę Krukowski spalił, tak bardzo chciał wskoczyć na podium. Złoty medal zdobył Niemiec Thomas Roehler (89,47). Na podium stanęli jeszcze jego rodak Andreas Hofmann (87,60) i Estończyk Magnus Kirt (85,96). Dopiero piąty był mistrz świata, inny Niemiec Johannes Vetter. To ogromna sensacja.

Źródło: PAP/EPA Mistrz i wicemistrz z Niemiec. Thomas Roehler (z prawej) i Andreas Hofmann