Piorunujący finisz Lewandowskiego. Na wagę medalu





Mamy szósty medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Berlinie. Srebro w biegu na 1500 m zdobył Marcin Lewandowski! Polak przegrał jedynie z 17-letnim Jakobem Ingebrigtsenem.

31-letni szczecinianin przez lwią część kariery specjalizował się w biegu na dystansie 800 m. To w tej konkurencji na otwartym stadionie był już mistrzem (2010) i wicemistrzem (2016) Europy. Szło doskonale, wydawało się, że nie ma najmniejszej potrzeby zmian, kombinowania i przekwalifikowania się na dystans niemal dwukrotnie dłuższy.

Zmiana po chorobie

Wszystko zmieniło się na początku 2017 roku. Lewandowskiego dopadł wirus, który wyłączył go z treningu na trzy tygodnie. Przerwa musiała odbić się na wynikach i tak też było. Zdrowie wróciło, ale nazwiska Polaka próżno było szukać na liście najlepszych wyników na dystansie dwóch okrążeń.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Lewandowski bez problemu przebrnął przez eliminacje

Wydawało się, że tamta zima będzie stracona, ale wtedy Lewandowski pojawił się w Toruniu. Na komercyjnym mityngu pobiegł, by pomóc chorej 15-miesięcznej dziewczynce. Bez oczekiwań, bez żadnej presji przebiegł 1500 m i... uzyskał - na tamten moment - drugi czas w Europie. - Dobro oddało dobro - mówił wtedy z szerokim uśmiechem.

I do dobrze sobie znanych 800 m już nie wrócił. Biegał na 1500 i na halowych mistrzostwach Europy w Belgradzie zgarnął złoto, a na tegorocznych mistrzostwach globu pod dachem sięgnął po srebro.

Z myślą o igrzyskach

Po eliminacjach w Berlinie mówił, że 1500 m to wciąż nie jego konkurencja, że biega ten dystans bardziej w formie inwestycji w igrzyska w 2020 roku.

I na razie wydaje się, że będzie to inwestycja niezwykle owocna. W piątek bieg rozegrał po profesorsku. Przez 1200 m trzymał się z tyłu, bacznie kontrolował, co robią rywale i po ostatnim wirażu ruszył do przodu. Kolejnych biegnących połykał z wielką łatwością. Niewiele brakowało by minął wszystkich, ale do Ingebrigtsena troszeczkę zabrakło. Ale to nic, ma srebro! Trzeci był Brytyjczyk Jake Wightman.

Źródło: PAP/EPA Lewandowski wyraźnie szczęśliwy

W piątkowy wieczór w finale wystąpili także Karol Zalewski na 400 m, Anna Sabat na 800 m i Damian Czykier na 110 m przez płotki. Skończyło się odpowiednio czwartym, piątym i czwartym miejscem.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Czykier otarł się o medal

Na dwa dni przed zakończeniem mistrzostw w Berlinie Biało-Czerwoni mają w dorobku sześć medali - trzy złota i trzy srebra.