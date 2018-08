Lewandowski o żonglerce dystansami: można nas policzyć na palcach jednej ręki





Liczyć można na niego i w biegu na 800, i 1500 m. Na tym pierwszym dystansie to stary wyga, na drugim - nowicjusz, choć już z sukcesem w dorobku. - W tej historii najfajniejsze jest to, że dopiero się zaczyna. Może być tylko lepiej - zapowiada w rozmowie ze sport.tvn24.pl Marcin Lewandowski.

10 sierpnia sięgnął w Berlinie po wicemistrzostwo Europy na 1500 m, dorzucając kolejny medal do już pokaźnej kolekcji. Niecałe dwa tygodnie później w Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie popędził po zwycięstwo - tym razem na 800 m, zostawiając za plecami samego mistrza Europy w tej specjalności, Adama Kszczota, wpadając na metę w budzącym szacunek czasie 1.44,99 min.

Kiedy Lewandowski przestanie żonglować konkurencjami i postawi na jedną?

Rafał Kazimierczak, sport.tvn24.pl: Jak to możliwe, że masz aż taką formę na obu dystansach?



Marcin Lewandowski: To zasługa mojego brata Tomka, który jest też moim trenerem. Już przed wyjazdem do Berlina mówiłem, że łatwiej będzie tam o medale na 800 m, ale rezygnuję z tego kosztem nauki na 1500 m. Nauka skończyła się srebrem, więc nieźle. I tam, i w Chorzowie moc miałem straszną.



W tym berlińskim finale musiałeś walczyć na całego z klanem Ingebrigtsenów - Jakobem, Henrikiem i Filipem. Nie dałeś rady tylko temu pierwszemu, najmłodszemu z braci, 17-latkowi.



Bardzo niewiele brakowało, cztery setne sekundy, kilkadziesiąt centymetrów.

Źródło: PAP/EPA W Berlinie Lewandowski wywalczył srebro na dystansie 1500 m



Nie to, żebym się czepiał czy narzekał, ale złoto było w zasięgu ręki?



Jasne. Wygrana Jakoba jest wielkim zaskoczeniem. Chociaż… Przecież ten gość ma rekord życiowy 3.31 min. Kosmos. Nikt w historii w jego wieku nie biegał tak szybko. Na całym świecie.

Dzień później Jakob wygrał i na 5000 m. Spodziewałeś się, że to akurat on z Ingebrigtsenów tak zabłyśnie w Berlinie?



Już po dekoracji 1500 m powiedział mi, że piątka też będzie ciekawa, bo on jest wytrzymałościowcem i mocniejszy czuje się właśnie w tej konkurencji.

Prawda jest taka, że na półtoraka bracia liczyli na całe podium. I im nie wyszło - mają tylko jeden medal, za to złoty. Ja najbardziej nastawiałem się na walkę z Filipem, a okazało się, że akurat on był z nich najsłabszy.

Należę do naprawdę nielicznej grupki, która jest w stanie rywalizować, a nawet wygrywać światowe zawody na obu dystansach. Można nas policzyć na palcach jednej ręki. Marcin Lewandowski

Trudno rywalizować z trzeba braćmi jednocześnie? Umawiają się, współpracują, czy na bieżni zapominają o więzach krwi?



Siłą lekkoatletyki jest indywidualizm, tu każdy chce wygrać i pokazać, że jest najlepszy. Ingebrigtsenowie też zasuwają po swoje, ale jakąś współpracę jednak tam widać - kiedy w finale 1500 jeden mocno ruszył, inni pociągnęli za nim, biegli w sznureczku, co bardzo utrudniało wyprzedzanie. Ci za nimi, między innymi ja, nie mieli jak się przebić. Prawdopodobnie to kosztowało mnie złoto.

Na ostatniej prostej kolejnych rywali i tak wyprzedzałeś jak wyścigówka. Jest wtedy czas i miejsce na jakieś myśli, czy zasuwa się, ile fabryka dała?



Ile fabryka dała. Albo - inaczej mówiąc - leci się w trupa. Poza tym zawsze lepiej gonić niż uciekać. Ten goniący, co by nie mówić, ma przewagę. Widziałem, że z każdym krokiem nadrabiam kilka centymetrów, to dodawało mi skrzydeł. Taki ekstra doping.

Źródło: Ulrik Pedersen/NurPhoto/Getty Images Polak przegrał w Berlinie tylko z rewelacyjnym Jakobem Ingebrigtsenem



Potrafisz określić, czy jeszcze jesteś ośmiusetmetrowcem, czy bardziej interesuje cię już 1500 m?



Należę do naprawdę nielicznej grupki, która jest w stanie rywalizować, a nawet wygrywać światowe zawody na obu dystansach. Jest nas garstka, można nas policzyć na palcach jednej ręki. To moja siła.



Na razie sprawa wygląda tak, że chcę się rozwijać na 800 m, wciąż wierzę w rekord życiowy na tym dystansie, a może i w rekord kraju. 1500 to przyszłość, na pewno tam wyląduję.



Jak przyszłość, skoro jesteś wicemistrzem Europy?



No właśnie, w tej historii najfajniejsze jest to, że tak naprawdę dopiero się zaczyna. Może być tylko lepiej. Jeszcze nie wiem, na którym dystansie wystartuję w roku 2019 w mistrzostwach świata, za to wiem, że w igrzyskach 2020 na 1500.