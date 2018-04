Przed startem spali w rowie, na mecie pobili się o wodę





Dla biegaczy to naprawdę zła wiadomość – w niedzielę, kiedy blisko 40 tysięcy z nich stanie na starcie Maratonu Londyńskiego, temperatura sięgnie 23 stopni Celsjusza. Dużo, ale bywają imprezy o niebo trudniejsze, jak ta w Kisumu, w zachodniej Kenii nad jeziorem Wiktorii.

Królewski dystans to nie przelewki, do pokonania jest 26,2 mili, czyli 42 km 195 m. Naukowcy wyliczyli, że optymalna temperatura do mierzenia się z tym wyzwaniem wynosi dokładnie 12,2 stopnia.

Biegł po złoto w maratonie, padł w końcówce. Odmawiał pomocy Był przytomny,... czytaj dalej » Zalecenia organizatorów maratonu w Londynie są przed niedzielą jasne. Już dzień wcześniej zawodnicy mają się nawodnić. Na trasie pić mało, a często. Korzystać z kurtyn wodnych. Zrezygnować z przebrań. Obniżyć oczekiwania wobec planowanego wyniku.

I słuchać swojego ciała, od samego początku do samego końca.

Ogryzają pałki trzciny cukrowej

Łatwo nie będzie, to jasne, przy maratonie w Kisumu to jednak bułka z masłem.

Gośćmi honorowymi tej imprezy, w roku 2009, byli bracia Lewandowscy, Marcin i Tomasz. Pierwszy jest specjalistą w biegu na 800 m, a coraz częściej i 1500 m, drugi – jego trenerem.

Przez lata panowie stawiali na Kenię, by właśnie w tamtych warunkach i z tamtejszymi mocarzami szlifować formę.

Na mecie stało tylko kilkanaście butelek z wodą, za mało, między spragnionymi, wycieńczonymi biegaczami doszło nawet do bijatyki. Tomasz Lewandowski

- W Kisumu nie biegnie się ulicami miasta, biegnie się w kierunku miasta, start wyznaczony jest 42 km od jego granic, w polu – opowiada Tomek. - Dotrzeć trzeba tam samemu, czasami matatu, czyli busikiem, przeważnie tak przepełnionym, że pasażerowie wiszą na stopniach, częściej piechotą dzień wcześniej. Potem wszyscy śpią w rowie obok siebie. I wszyscy meldują się z pałkami trzciny cukrowej. Ogryzają je, to jedyny dostępny zastrzyk energii.

Do mety dotarło kilkunastu

Pielęgniarka na podium najstarszego maratonu. Bez sponsora, bez menedżera Słynny maraton w... czytaj dalej » - Na trasę ruszają rano, ale co to za ulga, skoro upał i tak przekracza 40 stopni, na wysokości 1200 m n.p.m. Mało kto przetrwa ten koszmar. Z 200 startujących do mety dotarło wtedy kilkunastu – wspomina Tomek.

Uwaga, to nie koniec mocnych wrażeń. Organizatorzy nie zapewniali wody. Nie było jej na starcie, nie było na trasie. - Na mecie stało tylko kilkanaście butelek, za mało, między spragnionymi, wycieńczonymi biegaczami doszło nawet do bijatyki – mówi trener Lewandowski.

Po takich przeżyciach maratony w Berlinie, Nowym Jorku czy Londynie nie są straszne.

Dobra wiadomość jest taka, że – według strony internetowej maratonu w Kisumu - od tamtej edycji warunki znacznie się poprawiły. Wody nie brakuje, to przede wszystkim.