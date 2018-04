Pielęgniarka na podium najstarszego maratonu. Bez sponsora, bez menedżera





Słynny maraton w Bostonie wygrała Desiree Linden, pierwsza Amerykanka od 1985 roku, której się ta sztuka udała. Ale od poniedziałku na ustach jest Sarah Sellers. Zajęła drugie miejsce, na co dzień jest pielęgniarką. Trenuje albo bardzo, bardzo rano, albo po dziesięciogodzinnym dyżurze. Nie ma sponsorów ani żadnego menedżera.

Sarah 42-kilometrową trasę w padającym bez przerwy deszczu pokonała w dwie godziny, 44 minuty i cztery sekundy. Do Linden, dwukrotnej uczestniczki igrzysk olimpijskich, straciła cztery minuty.



- Ciągle nie mogę uwierzyć, że zajęłam drugie miejsce - Sellers brakowało słów, gdy kilka godzin po zakończeniu najstarszego z maratonów (w tym roku 122. edycja) zadzwonił do niej dziennikarz "Washington Post".

Biega o czwartej rano

Wszyscy są zdziwieni, bo nikt o niej wcześniej nie słyszał. Nic dziwnego. Ma 26 lat, na poważnie lekkoatletyką zajmowała się na studiach, ale jej karierę przerwała seria kontuzji.



Na co dzień jest anestezjologiem w szpitalu w Tucson w stanie Arizona. Pracuje w klinice Banner Health Center w systemie dyżurowym, po dziesięć godzin. Stąd treningi zaczyna albo o czwartej rano, albo o siódmej wieczorem, gdy już wróci do domu.



Sarah do poniedziałku ukończyła tylko jeden maraton. We wrześniu wygrała w Utah (czas 2:44:27), wtedy zdobyła kwalifikację do startu w Bostonie.

Źródło: GettyImages Sarah Sellers (pierwsza z prawej) rewelacją maratonu w Bostonie

Pobiegła, bo biegł brat

Tłumaczy, że zgłosiła się do bostońskiego maratonu tylko dlatego, że wcześniej na listę uczestników wpisał się jej młodszy brat. Zapłaciła wpisowe 185 dolarów i od poniedziałku ma 75 tysięcy. Tyle wyniosła nagroda dla wicemistrzyni.



- Patrząc na listę startową, powinnam się cieszyć z miejsca w czołowej piętnastce. Szczerze mówiąc, to nie sądziłam, że będę się z czegokolwiek cieszyć - przyznała skromnie.

Wśród panów wygrał Yuki Kawauchi. To pierwszy Japończyk od 1987 roku, który okazał się najszybszy w Bostonie.

