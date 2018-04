Gratulacje za rekord od księcia. Przycisk startowy wcisnęła królowa





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Mo Farah trzeci w Maratonie Londyńskim

Kenijczyk Eliud Kipchoge i jego rodaczka Vivian Cheruiyot triumfowali w niedzielnym biegu maratońskim w Londynie. Trzecie miejsce w 38. edycji imprezy zajął Brytyjczyk Mo Farah, mistrz olimpijski z Londynu i Rio de Janeiro na 5 i 10 km.

Biegł po złoto w maratonie, padł w końcówce. Odmawiał pomocy Był przytomny,... czytaj dalej » W czołowej dziesiątce, poza urodzonym w Somalii Farahem, nie było zawodników reprezentujących europejskie kraje. Znalazło się natomiast aż pięciu Kenijczyków.



Farah poprawił brytyjski rekord od 33 lat należący do Stevea Jonesa.

Królowa na zamku Windsor

Farah był tak zmęczony, że już po wszystkim przysiadł sobie na asfalcie. Potem wstał, by odebrać gratulacje od samego Henryka z Walii, właściwie Henryka Karol Albert Dawida, czyli księcia Harry’ego, piątego w linii sukcesji do brytyjskiego tronu.



Honorowym starterem imprezy była jego babka Elżbieta II. Królowa nacisnęła przycisk w kształcie grzybka, dając biegaczom sygnał do rozpoczęcia rywalizacji. Nie widziała ich, bo aparaturę umieszczono na zamku Windsor. W tym roku mija 110 lat od igrzysk w Londynie, w czasie których w stolicy Wielkiej Brytanii po raz pierwszy odbył się maraton. Rozpoczął się w Windsorze.



I to przez rodzinę królewską dystans maratoński wynosi 42 km 195 a nie 40 km - wydłużono go właśnie w roku 1908, by olimpijczycy kończyli bieg tuż przed królewską lożą.



- Jestem wykończony, ale ty był dobry dzień, dużo się nauczyłem. Szkoda tylko, że ludzie z obsługi bardziej skupiali się na robieniu nam zdjęć niż pomocy - oświadczył Farah. Brytyjczyk miał problemy w strefie z napojami - nikt nie podał mu butelki, a kiedy sam ją chwycił ze stołu, wypadła mu z ręki i na chwilę musiał się zatrzymać, tracąc rytm i sekundy.



Źródło: PAP/EPA Farah był na mecie wykończony

Wyniki:



kobiety

1. Vivian Cheruiyot (Kenia) 2:18.31

2. Brigid Kosgei (Kenia) 2:20.13

3. Tadelech Bekele (Etiopia) 2:21.30



mężczyźni

1. Eliud Kipchoge (Kenia) 2:04.27

2. Tola Shura Kitata (Etiopia) 2:05.00

3. Mo Farah (W.Brytania) 2:06.32