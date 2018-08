"Mam nadzieję, że zaprezentujemy się lepiej niż piłkarze"





Kapitan lekkoatletycznej reprezentacji Polski Piotr Małachowski chciałby wracać z Berlina z jakimkolwiek medalem mistrzostw Europy (6-12 sierpnia). - Mam nadzieję, że zaprezentujemy się lepiej niż nasi koledzy piłkarze podczas mundialu - stwierdził 35-letni dyskobol.

Doświadczony zawodnik został po raz kolejny wybrany przez kolegów i koleżanki z reprezentacji kapitanem. Tę funkcję w kadrze pełnili w ostatnich latach m.in. Tomasz Majewski i Marcin Lewandowski.



- Wydaje mi się, że kapitanem powinna być Anita Włodarczyk, bo to ona ma największe osiągnięcia - oznajmił jeszcze przed wyborem Małachowski. Młodym zawodnikom mogę tylko powiedzieć, żeby się nie denerwowali. Im więcej luzu - tym osiągane wyniki są lepsze - ocenił.

Kibice żądni sukcesu

Z Berlina polski dyskobol ma barwne wspomnienia. W 2009 roku zdobył na Stadionie Olimpijskim w tym mieście wicemistrzostwo świata. W piątej kolejce ustanowił wówczas rekord Polski - 69,15 i prowadził. W szóstej pokonał go jednak reprezentant gospodarzy Robert Harting (69,43), z którym rywalizuje przez całą karierę.



- Życzyłbym sobie teraz tak dalekiego rzutu, ale chyba na taki rezultat nie jestem przygotowany. Gdyby on wyszedł, to będzie dla mnie duże zaskoczenie. Od 2009 roku startowałem tutaj bodaj 8 razy, więc znam ten stadion doskonale. Może się okazać, że na medal będzie potrzeba rzutu znacznie ponad 67 metrów. Na rezultat w granicach 67 m jestem gotowy. Chciałbym zdobyć jakikolwiek medal dla Polski, bo o to w tych zawodach chodzi - wyjaśnił Małachowski. Łatwo nie będzie, bo od wielu miesięcy dyskobol zmaga się z mniej lub bardziej poważnymi problemami zdrowotnymi - z plecami, biodrem i kolanem.

Źródło: facebook.com Małachowski celuje w medal, choć łatwo nie będzie



Oceniając możliwości całej reprezentacji stwierdził, że chciałby powtórzenia sukcesu z Amsterdamu, gdzie dwa lata temu Polacy zwyciężyli w klasyfikacji medalowej ME (12 medali). - Wiem, że po mistrzostwach świata w piłce nożnej wszyscy kibice są lekko zniesmaczeni i żądni sukcesu. Mam nadzieję, że wystąpimy tutaj dużo lepiej niż koledzy piłkarze - wyznał Małachowski.



Eliminacje rzutu dyskiem odbędą się we wtorek 7 sierpnia, finał dzień później.