Źle policzyła okrążenia, straciła szansę na medal

Reprezentująca Izrael kenijska biegaczka Lonah Chemtai Salpeter z lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Berlinie wróciła ze złotym medalem. I wielkim niedosytem, bo szanse na drugi krążek straciła przez własną nieuwagę.

29-latka startowała w biegu na pięć kilometrów. Była jedną z faworytek. Kilka dni wcześniej wygrała walkę na dystansie dziesięciu kilometrów. Okazja na drugie złoto uciekła. Na bieżni zdarzyło się coś, w co trudno było uwierzyć i komentatorom, i kibicom.

Zajmująca drugie miejsce Salpeter po ukończeniu przedostatniego okrążenia dramatycznie zwolniła, zbiegając jednocześnie na jeden z zewnętrznych torów. Jak się okazało, zawiodły ją wyliczenia. Myślała, że to już koniec, że ma srebro. O tym, że coś jest nie tak zorientowała się dopiero, gdy błyskawicznie zaczęły się do niej zbliżać inne zawodniczki.



Skandal po maratonie. Polacy cieszyli się z medalu, którego nie zdobyli Kuriozalną... czytaj dalej » Wyraźnie zaskoczona wróciła do rywalizacji i ostatecznie skończyła bieg na czwartym miejscu. Za metą nie wytrzymała. Załamana padła na murawę berlińskiego stadionu i zaczęła płakać.

Jej wynik - 15:01 - to nowy rekord Izraela. Uznany jednak nie zostanie. Kilka minut po przekroczeniu linii mety sędziowie zdyskwalifikowali zawodniczkę za to, że już na początku biegu wyszła poza bieżnię

Z jedynym medalem

Salpeter była jednym z dziewięciu sportowców, którzy w Niemczech walczyli o medale dla Izraela. Ten złoty, na dystansie dziesięciu kilometrów, był jedynym, jaki udało się wywalczyć temu krajowi podczas tygodnia imprezy.

Po pechowym biegu zrozpaczoną 29-latkę próbował pocieszać premier Izraela Benjamin Netanjahu. "Jesteś wielką gwiazdą, która przyniosła naszemu krajowi wielki honor" - napisał polityk.



Rekord imprezy

Bieg wygrała Sifan Hassan. Pochodząca z Etiopii holenderska biegaczka czasem 14:46,12 ustanowiła nowy rekord mistrzostw Europy. Podium uzupełniły Elish McColgan (Wielka Brytania) o Yasemin Can (Turcja). Polka Katarzyna Rutkowska zajęła dwunaste miejsce.