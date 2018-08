Wyzwanie większe niż płotki. LoLo Jones wskoczyła w spodnie





Foto: Twitter/TeamUSA | Video: Wikipedia (CC BY SA 2.0) LoLo Jones ma wiele talentów

Amerykańska lekkoatletka, a od sześciu lat także bobsleistka, LoLo Jones wciąż jest w doskonałej formie. W mediach społecznościowych ukazało się nagranie z jej bardzo nietypowego treningu.

Lata mijają, LoLo liczy ich sobie już 36, ale sportu wciąż nie ma dość. Ciągle pozostaje w treningu. Czasem poważnym, innym razem mniej.

W mediach społecznościowych ukazał się właśnie filmik z lekkoatletycznego stadionu, gdzie Jones ćwiczy. W tle widać jej ukochane płotki, ale tym razem Amerykanka przez nie nie skakała. Tym razem podjęła się zadania chyba trudniejszego - założenia spodni bez używania rąk. Pierwsza próba do zapomnienia, druga - udana. Wyszło bardzo efektownie.



.@lolojones just made your morning routine an Olympic sport. pic.twitter.com/wXrRLiVJWK — U.S. Olympic Team (@TeamUSA) 14 sierpnia 2018

Jones to jedna z najbardziej barwnych postaci amerykańskiego sportu ostatnich lat. Urodzona w 1982 roku w Des Moines LoLo w początkowym okresie kariery zachwycała na lekkoatletycznej bieżni.

Dwukrotnie sięgała po halowe mistrzostwo świata w biegu na 60 m przez płotki. Na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 roku otarła się o podium, na metę wpadła czwarta.

Przeskok do boba

Później zapragnęła nowych wyzwań. Wzięła się za... bobsleje i już w 2013 roku została mistrzynią świata w drużynie mieszanej. Po kolejnych 12 miesiącach była już w gronie dziewięciu amerykańskich sportowców, którzy wystąpili zarówno na letnich, jak i zimowych igrzyskach. W Soczi spektakularnego sukcesu jednak nie odniosła.