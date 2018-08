Skoczy po medal. Wiatr go nie zatrzyma





Tyczkarz Piotr Lisek zamierza w niedzielę skreślić medal mistrzostw Europy z listy rzeczy do zrobienia w swojej karierze. Przyznaje, że na Stadionie Olimpijskim w Berlinie często wieje, co nie sprzyja jego konkurencji, ale jest spokojny. - Wiem, z czym to się je - zapewnił.

Wicemistrz świata z Londynu skoczył w tym roku 5,94 m, co jest najlepszym rezultatem w historii polskiej lekkoatletyki. Rekord kraju - sześć metrów - należy również do niego, ale został ustanowiony pod dachem 1,5 roku temu w Poczdamie.



- Nigdy nie stałem na podium mistrzostw Europy na otwartym obiekcie. W swojej kolekcji mam jednak medal mistrzostw świata pod dachem i na stadionie, a także tytuł mistrza Europy w hali. No i jeszcze został mi do zdobycia medal igrzysk olimpijskich. Mam nadzieję, że w niedzielę podium europejskiego czempionatu zniknie z listy celów do zrealizowania - podkreślił Lisek.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Piotr Lisek skoczył w tym roku 5,94 m

Centymetr wyżej

Dodał, że najgroźniejszymi rywalami będą m.in. rekordzista świata Renaud Lavillenie oraz kolega z reprezentacji Paweł Wojciechowski. Listom europejskim przewodzi 32-letni filigranowy Francuz, który skoczył w tym roku o centymetr wyżej od zawodnika ze Szczecina.



Groźny w walce o medale powinien być także 19-letni Szwed Armand Duplantis (w tym roku 5,93). Skreślać nie można także startującego pod neutralną flagą Rosjanina Timura Morgunowa (5,92).



- Szkoda, że w finale nie będzie trzech Polaków, bo Robert Sobera boryka się z pewnymi problemami, których nie może się pozbyć. On przecież broniłby tu tytułu. Stać go na wyższe skakanie i jestem przekonany, że wróci do dobrej dyspozycji. Mam nadzieję, że z Pawłem godnie go zastąpimy - przyznał Lisek.

Źródło: PAP/EPA Tradycyjnie najgroźniejszy będzie Renaud Lavillenie

Za wietrznie na rekordy

Po eliminacjach Polak podkreślał, że wiatr w piątek zdecydowanie nie sprzyjał tyczkarzom.



- Nie po raz pierwszy skaczę na tym stadionie, bo tutaj odbywa się wiele mityngów i wiem, z czym to się je. Wyniki osiągane w finale mogą być słabsze od najlepszych w sezonie. Wierzę jednak, że jestem w stanie zaprezentować bardzo wysoki poziom - ocenił.



Lisek i Wojciechowski bój o medale rozpoczną w ostatniej sesji mistrzostw Europy - w niedzielę o godzinie 19.10. Polacy w Berlinie zdobyli sześć medali. W piątek wicemistrzem Europy na 1500 m został Marcin Lewandowski. Wcześniej po dwa złote i dwa srebrne zdobyli w rzucie młotem Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek, a w pchnięciu kulą Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki. Ponadto złoty w kuli wywalczyła Paulina Guba.