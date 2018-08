Koniec mistrzostw, nie koniec szans medalowych. Anita wierzy w rekord





To może być kolejny polski dzień w Berlinie. Inny medal niż złoty Anity Włodarczyk w rzucie młotem będzie sensacją. Poważne szanse na podium mają również tyczkarze Piotr Lisek oraz Paweł Wojciechowski.

Biało-Czerwoni na dzień przed zakończeniem lekkoatletycznych mistrzostw Europy prowadzą w klasyfikacji medalowej.



W utrzymaniu pozycji lidera mają pomóc młociarki. Rekordzistka i mistrzyni świata Włodarczyk jest faworytką. Sama mówi, że jej celem jest przekroczenie granicy 80 m, a wątpliwe wydaje się, by ktokolwiek inny był w stanie to zrobić. Ten sezon jest dla niej jednak trudny. Nie rzuca tak daleko i z taką regularnością, jak wcześniej, ale mimo wszystko jest najlepsza na liście wyników.

Włodarczyk bez problemu przebrnęła przez eliminacje

Tu wystrzeliła jej kariera

Szybkie i złote. Polki mistrzyniami Europy Deszcz złotych... czytaj dalej » A Berlin jest jej szczęśliwym miejscem. To właśnie na Stadionie Olimpijskim dziewięć lat temu zdobyła swój pierwszy tytuł mistrzyni świata i tu zaczęła się jej wielka kariera. - Oczywiście, że wspomnienia wróciły. To jeden z moich ulubionych stadionów - przyznała.



- Wierzę w rekord świata, co pokazały ostatnie starty i zgrupowanie. Wszystko musi się jednak skumulować w jednym momencie, żeby się udało - stwierdziła 33-latka. Jej rekord, ustanowiony na igrzyskach w Rio, to 82,29 m.



Na podium tej konkurencji mogą stanąć także Joanna Fiodorow i Malwina Kopron. Pierwsza z nich typowana jest nawet na drugie miejsce, ale jak sama mówi: - Spokojnie. Przyjechałam tutaj powalczyć, ale zobaczymy, co się stanie.

Tyczkarze w formie, rywale też

Polscy tyczkarze w niedzielę mogą zdobyć nawet dwa medale. Zarówno Wojciechowski, jak i wicemistrz świata Lisek są w doskonałej dyspozycji. Ale w niej wydają się być także Francuz Renaud Lavillenie i Szwed Arnaud Duplantis. Konkurs powinien stać na bardzo wysokim poziomie, ale Polacy są w stanie nawiązać walkę. Obaj zresztą marzą o złocie.



Lisek chce skoczyć po medal

Nie bez szans jest w biegu na 1500 m Sofia Ennaoui. - Moim celem jest przytrzymać się Brytyjki Laury Muir. Ona jest tu bardzo silna. Zobaczymy, co będzie dalej. Chcę wyjść ze stadionu ze świadomością, że zrobiłam wszystko, co było możliwe - zapowiedziała Ennaoui.



W finale jest też Angelika Cichocka, która na tym dystansie broni tytułu. Mało prawdopodobne wydaje się, że jej się to uda, ale już nieraz zaskakiwała. W tym sezonie boryka się jednak z problemami zdrowotnymi i trudno przewidzieć, czy wytrzyma kolejny bieg.

Ennaoui ma plan na finał

O awans do finału powalczą obie sprinterskie sztafety - kobieca i męska. A na 5000 m na starcie staną Katarzyna Rutkowska i Paulina Kaczyńska.

Program z uwzględnieniem startu Polaków w ostatnim dniu lekkoatletycznych ME:

9.05 - maraton kobiet, FINAŁ

Izabela Trzaskalska

10.00 - maraton mężczyzn, FINAŁ

Błażej Brzeziński, Arkadiusz Gardzielewski, Mariusz Giżyński, Artur Kozłowski, Yared Shegumo, Henryk Szost

19.10 - tyczka mężczyzn, FINAŁ

Piotr Lisek, Paweł Wojciechowski

19.20 - 4x100 m kobiet, eliminacje

Ewa Swoboda, Anna Kiełbasińska, Martyna Kotwiła, Kamila Ciba, Magdalena Stefanowicz, Karolina Zagajewska

19.30 - młot kobiet, FINAŁ

Anita Włodarczyk, Joanna Fiodorow, Malwina Kopron

19.40 - 4x100 m mężczyzn, eliminacje

Dominik Kopeć, Remigiusz Olszewski, Przemysław Słowikowski, Krzysztof Grześkowiak, Eryk Hampel, Karol Kwiatkowski

19.55 - trójskok mężczyzn, FINAŁ

20.00 - 1500 m kobiet, FINAŁ

Sofia Ennaoui, Angelika Cichocka

20.15 - 5000 m kobiet, FINAŁ

Katarzyna Rutkowska, Paulina Kaczyńska

20.55 - 3000 m z przeszkodami kobiet, FINAŁ

21.20 - 4x100 m kobiet, FINAŁ

ew. Swoboda, Kiełbasińska, Kotwiła, Ciba, Stefanowicz, Zagajewska

21.35 - 4x100 m mężczyzn, FINAŁ

ew. Kopeć, Olszewski, Słowikowski, Grześkowiak, Hampel, Kwiatkowski

Klasyfikacja medalowa ME w Berlinie ZŁOTE SREBRNE BRĄZOWE SUMA 1. Polska 6 3 0 9 2. Niemcy 5 7 5 17 3. Wlk. Brytania 4 4 5 13 4. Grecja 3 2 0 5 5. Francja 3 2 2 7