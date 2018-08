Wychodzili pierwsze złota. Dwóch Polaków w dziesiątce





Chód sportowy na 50 kilometrów to pierwsza konkurencja, w której wyłoniono medalistów podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy 2018 w Berlinie. Najlepszy z Polaków Rafał Augustyn zajął szóste miejsce.

Augustyn uzyskał wynik 3:51.37. Złoty medal zdobył w Berlinie Ukrainiec Marijan Zakalnicki - 3:46.32, chociaż na wszystkich punktach pomiarowych do trzydziestego kilometra prowadził Słowak Matej Toth.

Ostatecznie mistrz olimpijski zajął drugą lokatę - 3.47,27. Brązowy krążek powędrował do Białorusina Dźmitryja Dziubina - 3:47.59. Na siódmej pozycji uplasował się Rafał Sikora - 3:52.56, a na 12. jego klubowy kolega Adrian Błocki - 3:57.11. Łącznie wystartowało 36 zawodników.

Miłe złego początki

Pierwszą w historii mistrzynią Europy w chodzie sportowym na dystansie 50 km została 38-letnia Portugalka Ines Henriques, która uzyskała czas 4:09.21. Obie Polki - Joanna Bemowska i Agnieszka Ellward nie doszły do mety. Bemowska opuściła trasę po 44. kilometrze, mając 35 minut straty do liderki, natomiast Ellward nieco wcześniej, gdy od Portugalki, która prowadziła od początku do końca rywalizacji, dzieliła ją godzina i 13 minut.



Srebrny medal wywalczyła Ukrainka Alina Cwiłyj - 4:12.44, a brązowy węgierska lekkoatletka reprezentująca od 2008 roku Hiszpanię Julia Takacs - 4:15.22. Wystartowało 19 zawodniczek, metę osiągnęło 14.

