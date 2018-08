Bukowiecki z piekła do nieba. "Już myślałem, co będę robił wieczorem, a nie o walce o medal"





»

Po eliminacjach był przekonany, że nie wystąpi w finale. Tam już w drugiej próbie pchnął kulą na medal. - W drodze z kwalifikacji do hotelu myślałem o tym, co będę robił wieczorem, a nie o walce o medal. Teraz jestem wicemistrzem Europy - powiedział Konrad Bukowiecki.

- Najgorszy konkurs, jaki mogłem sobie wymyślić. Przykro mi. Przepraszam. Nie wiem, co jeszcze więcej mogę powiedzieć - powiedział po poniedziałkowych eliminacjach Bukowiecki. Był na siebie wściekły i smutny po pchnięciu na odległość 19,89. Jak się ostatecznie okazało, dało mu to dziesiąte miejsce. Do finału kwalifikowała się najlepsza dwunastka. Kula jak młot. Znów dominacja Polaków w Berlinie Jeżeli rywale... czytaj dalej »

Zmobilizował się

Już w drugiej kolejce uzyskał odległość 21,66. - Widziałem wczoraj na rozgrzewce, że mogę pchać daleko. Dziś wyszło wszystko znakomicie. Uzyskałem najlepszy rezultat w tym sezonie, najlepszy na stadionie w życiu i bodaj trzeci w karierze w ogóle. Najdalsze pchnięcie nie było trafione. Ono po prostu nie było dobre - wyznał dziennikarzom.

Gdy po drugiej kolejce Michał Haratyk prowadził, a Bukowiecki był drugi, lider zapytał go, czy taka kolejność może już zostać. - Odpowiedziałem: stary, jest ok, może tak zostać. Zobaczymy, co będzie na kolejnych imprezach. Obecnie Michał jest lepszy ode mnie. Nie ma co gadać. On jest bardzo równy. Ustabilizował się na świetnym poziomie. Ciężko było z nim dziś wygrać. Sześć centymetrów, to nie jest mimo wszystko duża różnica - dodał w rozmowie z TVN24.

Źródło: PAP/EPA Konrad Bukowiecki ma się z czego cieszyć

Bukowiecki stwierdził, że poziom europejskiego pchnięcia kulą jest bardzo wysoki, o czym świadczy m.in. sześć wyników powyżej 21 metrów w finale.

- Tym bardziej się cieszę, że w takim konkursie daliśmy obaj radę. Nie byłem w ogóle pewien tego, czy tutaj przylecę. Wielkie ukłony w stronę fizjoterapeutów z PZLA, którzy postawili mnie na nogi po kontuzji kostki. Ona jest tak usztywniona, że nic nie miało się prawa stać w trakcie konkursu. Dało się dziś odczuć, że kibice byli za nami, bo na trybunach było słychać poruszenie nie tylko przy próbach reprezentanta gospodarzy, ale i naszych. To było bardzo fajne - powiedział wicemistrz Europy.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Złoty Haratyk, srebrny Bukowiecki