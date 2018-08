Medalowe szanse w kole. Ten dzień może należeć do Polaków





»

Na dwa złote medale lekkoatletycznych mistrzostw Europy liczą polscy kibice we wtorek. Na Stadionie Olimpijskim w Berlinie szczęście ma przynieść koło, z którego rzucać będą młotem Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki oraz pchać kulę Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki.

Wśród ekspertów panuje przekonanie, że w rzucie młotem Polacy zdominują konkurs, który rozpocznie się o godz. 18.45. Niewiadomą jest tylko jak Nowicki i Fajdek "podzielą się" medalami.

Zdrowsze rozwiązanie?

- Obstawiam, że lepszym okaże się Nowicki. Mentalnie i psychicznie jest na to gotowy i dla konkurencji byłoby to zdrowsze rozwiązanie - skomentował mistrz olimpijski z Sydney (2000) Szymon Ziółkowski.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Nowicki faworytem według Ziółkowskiego

Nowicki, który jest liderem tabeli tegorocznych wyników (81,85) zapewnił, że zadowoli go każdy medal. Brzmi to nieskromnie, ale Fajdek uważa, że brązowy medalista igrzysk w ten sposób próbuje odegnać od siebie presję.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Fajdek broni tytułu

Z kolei Fajdek broni tytułu, ale... "przyjmę pierwsze i drugie miejsce. Nie biorę pod uwagę trzeciego. Oczywiście będę walczyć o złoto, ale nie jestem w takiej dyspozycji jak w poprzednich latach. Nie mam zamiaru wejść do koła i wszystkich zaskakiwać w pierwszej kolejce. Chcę z rzutu na rzut się poprawiać".

O złoto przyjechał walczyć też Haratyk. Pierwszy na europejskiej liście wyników kulomiot jest coraz bardziej pewny siebie i potrafi już poradzić sobie z presją. - Mogę tu nawet wygrać - oświadczył.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Haratyk rzuci na medal?

Okaże się to po 21, bo rywalizacja zacznie się o 20.33. Oprócz Haratyka zaprezentuje się też Konrad Bukowiecki. On z kolei eliminacje ukończył na 10. miejscu. - Najgorszy konkurs, jaki mogłem sobie wymyślić. Przykro mi. Przepraszam. Nie wiem, co jeszcze więcej mogę powiedzieć. Trzy dni temu skręciłem nogę. W ogóle nie byłem pewien czy tu przyjadę. Wynik 19,89 nie jest szczytem moich marzeń - podkreślił.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Bukowiecki da radę?

Pierwsi zaczną chodziarze

Finały mają również chodziarze na 50 km. Rankiem na trasę ruszą mężczyźni (w tym Rafał Augustyn, Adrian Błocki, Rafał Sikora) i kobiety (Joanna Bemowska, Agnieszka Ellward). Przed południem w eliminacjach wystąpią m.in. dyskobole Piotr Małachowski i Robert Urbanek oraz tyczkarka Justyna Śmietanka. Dwudniową rywalizację w dziesięcioboju rozpocznie Paweł Wiesiołek.

Impreza potrwa do niedzieli, a polski związek zgłosił rekordową liczbę 86 lekkoatletów.





Program drugiego dnia LME w Berlinie z uwzględnieniem startu Polaków:



8.35 - chód na 50 km mężczyzn, FINAŁ

Rafał Augustyn, Adrian Błocki, Rafał Sikora

8.35 - chód na 50 km kobiet, FINAŁ

Joanna Bemowska, Agnieszka Ellward

9.30 - dziesięciobój, 100 m

Paweł Wiesiołek

9.40 - dysk mężczyzn, eliminacje, grupa A

Piotr Małachowski

10.00 - 400 m ppł kobiet, eliminacje

Joanna Linkiewicz (1. seria), Justyna Saganiak (2. seria)

10.10 - kula kobiet, eliminacje

Paulina Guba, Klaudia Kardasz

10.30 - dziesięciobój, w dal

Wiesiołek

10.35 - 400 m mężczyzn, eliminacje

Dariusz Kowaluk (2. seria), Łukasz Krawczuk (4. seria)

11.05 - 800 m kobiet, eliminacje

Angelika Cichocka (1. seria), Anna Sabat (4. seria)

11.10 - dysk mężczyzn, eliminacje, grupa B

Robert Urbanek

11.40 - 3000 m z przeszkodami mężczyzn, eliminacje

Krystian Zalewski (1. seria)

11.50 - dziesięciobój, kula

Wiesiołek

sesja wieczorna:

18.30 - dziesięciobój, wzwyż

Paweł Wiesiołek

18.45 - młot mężczyzn, FINAŁ

Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki

19.05 - 100 m kobiet, półfinały

Ewa Swoboda

19.05 - tyczka kobiet, eliminacje

Justyna Śmietanka

19.30 - 100 m mężczyzn, półfinały

Dominik Kopeć

19.55 - 400 m ppł, półfinały

Patryk Dobek

20.20 - 10 000 m mężczyzn, FINAŁ

20.33 - kula mężczyzn, FINAŁ

Michał Haratyk, Konrad Bukowiecki

21.00 - dziesięciobój, 400 m

Wiesiołek

21.30 - 100 m kobiet, FINAŁ

ew. Swoboda

21.50 - 100 m mężczyzn, FINAŁ

ew. Kopeć