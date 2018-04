Wielka lekkoatletyczna impreza zawita do Polski. "Wreszcie się udało!"





Foto: Adam Warżawa/PAP | Video: Fakty po południu Polacy ostatnio walczyli na HMŚ w Birmingham ("Fakty po południu" - 6.3.2018)

Wspaniała wiadomość dla polskiej lekkoatletyki. Rada European Athletic Toruń zdecydowała, że halowe mistrzostwa Europy w 2021 roku odbędą się w Toruniu. Będzie to druga w historii tego typu impreza w naszym kraju.

Rada European Athletic podjęła decyzję podczas piątkowych obrad w Berlinie. Rywalem w wyścigu o organizację imprezy było holenderskie miasto Apeldoorn.

Dla Torunia było to trzecie podejście. W 2017 roku przegrał z Belgradem, a w 2019 - z Glasgow.



- Wreszcie się udało! Dwa lata temu minimalnie pokonało nas Glasgow, teraz już nie było na nas mocnych. Tym zwycięstwem wpisujemy się w trend sukcesów sportowych polskich lekkoatletów - przyznał po wyborze miasta-gospodarza cytowany przez PZLA dyrektor ds. międzynarodowych Piotr Długosielski.

Po raz drugi

HME 2021 ugości Arena Toruń - obiekt, w którym na stałe położona jest lekkoatletyczna bieżnia. Wiadomo, że impreza odbędzie się w marcu. Konkretna data pozostaje do ustalenia.

Źródło: Wikipedia CC BY SA 4.0 / Arvedui89 Arena Toruń funkcjonuje od 2014 roku

- Dzisiejszy berliński sukces jest z pewnością tylko preludium do znakomitych występów naszych zawodników na tutejszym stadionie podczas sierpniowych mistrzostw Europy – dodał Długosielski.

Polska już raz gościła uczestników Halowych Mistrzostw Europy. W 1975 roku gospodarzem imprezy były Katowice.

Mistrzostwa pod dachem są w ostatnim czasie dla Biało-Czerwonych żniwem medalowym. W 2017 nasi zawodnicy przywieźli z Belgradu aż dwanaście krążków - siedem złotych, jeden srebrny i cztery brązowe - i wygrywali klasyfikacje. Dwa lata wcześniej - w Pradze - wywalczyli ich w sumie siedem.



Yeeeeeeeeeeessssss! Yeeeeeeesss! Yeeeeeeeesss! Toruń will host European Indoor Championships in 2021!@monikapyrek, @MaciejGrzes, @ArenaTorun and the whole team behind that application - we did it! #itsTimeForTorunpic.twitter.com/0Sbk4xUNDi — Marek Plawgo (@maras400) 27 kwietnia 2018