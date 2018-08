Byli w ogonie, są w finale. Popisowe biegi Polaków





Udane eliminacyjne występy Biało-Czerwonych w Berlinie. Mateusz Borkowski wpadł na metę trzeci, później Michał Rozmys był drugi, a Adam Kszczot zwyciężył. Polacy pewnie awansowali do finału biegu na 800 metrów lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Zawiodły za to nasze sprinterki.

Najpierw długim finiszem zaimponował Borkowski. Już na ostatniej prostej wyprzedził kilku rywali. Miał co nadrabiać, bo był ostatni. Skończył jako trzeci. Czas 1.46,54 wystarczył do awansu.



Później na starcie stanęli Kszczot, mistrz Europy i wicemistrz świata, oraz Rozmys. Kszczot - co akurat nie zaskakiwało - biegł w ogonie. Później zrobił swoje, przyspieszył i zwyciężył (1.46,11). Ale to nie on podniósł ręce w geście zwycięstwa. Zrobił to Rozmys, który również biegł z tyłu, ale przedarł się na drugą pozycję - 1.46,17.

Finał biegu na 800 metrów w sobotę o godzinie 19.30.

Borkowski ma finał



W półfinałach biegu na 200 metrów przepadły za to Anna Kiełbasińska oraz Martyna Kotwiła. W swoich seriach zajęły piąte lokaty.



Kiełbasińska uzyskała 23,29 i została sklasyfikowana na 14. pozycji. 19-letnia Kotwiła, mistrzyni i rekordzistka kraju juniorek, miała czas 23,41, co dało jej 16. miejsce wśród 23 sprinterek.



Najszybciej - w 22,33 - dystans pokonała Brytyjka Dina Asher-Smith.

Kiełbasińska była za wolna