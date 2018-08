Kszczot: w tym cierpieniu trzeba wytrzymać jak najdłużej





Foto: Erik van Leeuwen wikipedia | Video: tvn24 Kszczot pobiegnie w Berlinie po trzeci tytuł mistrza Europy

Co by nie mówić i pisać, w ruszających 6 sierpnia w Berlinie lekkoatletycznych mistrzostwach Europy Adam Kszczot należy do faworytów biegu na 800 m. W programie "Wstajesz i weekend" tłumaczył, jak wielkim wysiłkiem jest mierzenie się z tym morderczym dystansem.

Kszczot w układzie tanecznym. "Ile dajecie mi punktów" Oj, nie jest to... czytaj dalej » Już na wstępie Kszczot przyznał, że trudno przekazać miotające ośmiusetmetrowcem uczucia. - Tempo jest nieosiągalne dla większości biegaczy amatorów czy młodych zawodników - wyjaśniał.

"Festiwal zwalniania"

Dwa okrążenia stadionu, szalona prędkość. - 400 m biegniemy w mniej więcej w 50 s, czyli bardzo szybko. A później drugie koło, jak ja to nazywam "festiwal zwalniania". Kto mniej zwalnia, kto zwalnia później, ten wygrywa. W tym cierpieniu trzeba wytrzymać jak najdłużej - opowiadał Kszczot.





Bardzo ważna jest taktyka. On zazwyczaj trzyma się z tyłu stawki, rywali stara się wyprzedzać w końcówce. - Obserwuję ich, w ten sposób dużo łatwiej zareagować na to, co zrobią. A reagować muszę błyskawicznie. Cel numer jeden i tak zawsze jest ten sam - nie dokładać sobie metrów, biec po wewnętrznej, przy krawężniku, jak najbliżej i jak najdłużej - mówił blisko 29-letni zawodnik.



Jeżeli z Berlina wróci ze złotem, będzie to jego trzeci tytuł mistrza Europy z rzędu.

Oglądaj Wideo: Jakub Dukiewicz, facebook.com/adamkszczot800/ Imponujący trening Adama Kszczota