Kszczot odebrał czek za złoto. "Za plecami miałem pięciu zdolnych chartów"





»

Adam Kszczot przyznał, że Mazurek Dąbrowskiego, który wybrzmiał dla niego po zdobyciu złotego medalu halowych mistrzostw świata, ciągle gra w jego duszy. - O sukces nie było łatwo, bo za plecami miałem pięciu zdolnych chartów - powiedział zwycięzca biegu na 800 m.

Lekkoatleta Rudzkiego Klubu Sportowego w nagrodę za sukces w Birmingham odebrał w czwartek w łódzkim magistracie z rąk prezydent miasta Hanny Zdanowskiej czek na 20 tys. zł.

Wysłuchał "Wojenko, wojenko" i pobiegł. Bohater z ostatniej zmiany sztafety To on pędził do... czytaj dalej » Kszczot przyznał, że podczas zawodów w Birmingham towarzyszyły mu ogromne emocje.

- Była łezka w oku, kiedy grał dla mnie Mazurek Dąbrowskiego i gra do tej pory w mojej duszy – wyjawił.

Zaskoczył sam siebie

Oceniając finałowy bieg podkreślił, że cały czas musiał być czujny, bo "za jego plecami czyhało pięciu zdolnych chartów". Mówił też, że zmienił w nim taktykę, czym zaskoczył nie tylko rywali.



- Wszyscy spodziewali się, że w tym intensywnym sezonie halowym będę czekał z atakiem do ostatnich 250 metrów, ale postanowiłem na przekór przesunąć się do przodu już na 400. metrze - wspominał. - Wielu komentatorów uznało to za błąd i wpadkę, ale wiedziałem, co drzemie w moim sercu, głowie i mięśniach. Wiedziałem, że wytrzymam, a ostatnie 200 metrów było tak szybkie, że nawet mnie to zaskoczyło – stwierdził.

"Piekielnie trudne" zmagania

28-letni zawodnik zaznaczył jednocześnie, że zwyciężać nie jest łatwo. Jak tłumaczył, szczególnie dotyczy to rywalizacji w halowych zmaganiach, które – podkreślił – "są piekielnie trudne".

Kszczot ma, czego mu brakowało. Wybiegał złoto, rywale bezradni Adam Kszczot... czytaj dalej » - Wymagają w dwójnasób większego skupienia i większych nakładów treningowych, bo zima w Polsce jest sroga, a nie cały czas przygotowuję się w ciepłych krajach. Potrzeba dużego wyrachowania w bieganiu halowym – stwierdził mistrz świata.

Dokończyć inwestycje

Na oficjalnym spotkaniu Kszczot zaapelował do władz miasta o realizację planowanej od lat rozbudowy klubowej bazy treningowej w Łodzi. - Korzystając z okazji chciałbym zwrócić uwagę na te niedokończone lekkoatletyczne inwestycje RKS i AZS Łódź. Chciałbym, żeby moi następcy mieli gdzie trenować w godnych warunkach – tłumaczył.



W zakończonych w niedzielę halowych MŚ w Birmingham Polacy zdobyli pięć medali: dwa złote – Kszczot na 800 m i sztafeta mężczyzn 4x400 m, która jednocześnie ustanowiła halowy rekord świata, dwa srebrne - Marcin Lewandowski na 1500 m i sztafeta kobiet 4x400 m i brązowy – Piotr Lisek w skoku o tyczce. W klasyfikacji medalowej Biało-Czerwoni uplasowali się na trzeciej pozycji za USA i Etiopią.

Złoty Adam Kszczot