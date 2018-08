Kszczot: muszę wymienić torebeczkę, medale już się w niej nie mieszczą

Foto: Adam Warżawa / PAP Video: tvn24

Najlepsze mistrzostwa od 60 lat. "To budzi respekt"

12.08 | Z dwunastoma krążkami mistrzostw Europy wracają z Berlina polscy lekkoatleci. Biało-czerwoni zajęli drugie miejsce w klasyfikacji, przegrywając - i to pechowo, bo rzutem na taśmę - tylko z Brytyjczykami. - To jest coś kapitalnego, to budzi respekt i może wskazywać na to, że w kolejnych latach będziemy cieszyć się lekkoatletyką - podkreślił w rozmowie z TVN24 Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i ekspert Eurosportu.

