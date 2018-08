Koniec sezonu Kszczota. I wielka zmiana

Foto: PAP/EPA Video: tvn24

Adam Kszczot nie oddaje tytułu mistrza Europy

12.08 | Adam Kszczot zrobił w Berlinie to, co do niego należało. Triumfował w finale biegu na 800 m, mistrzem Europy zostając w tej specjalności trzeci raz z rzędu. Wygrał na własnych warunkach, nie dając rywalom żadnych szans. - Doświadczenie pozwoliło mi odnaleźć własną drogę - tłumaczył w rozmowie z reporterem TVN24. Klucz do sukcesów? - Totalne opanowanie, fizyczne i psychiczne. To są nie miesiące, a lata pracy, takiej systematycznej, dzień po dniu - wyjaśniał.

