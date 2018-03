Kszczot ma, czego mu brakowało. Wybiegał złoto, rywale bezradni





Adam Kszczot stanął na starcie tego biegu w Birmingham, by sięgnąć po sukces, którego mu w bogatej kolekcji brakowało - złoto halowych mistrzostw świata na dystansie 800 m. Wygrał, jak chciał, rywali zostawił daleko za plecami. Tuż po zwycięstwie opatulił się w biało-czerwoną flagą i krzyczał z radości.

"Odcięło mi prąd". I tak awansował do finału Marcin... czytaj dalej » Lubi biegać w hali, zawsze tak było. Pasują mu te krótkie proste i liczące 200 m okrążenia. Przepychanek - tak częstych w jego specjalności - unika, trzyma się z tyłu stawki, atakuje, kiedy nadchodzi pora.

Ogromna przewaga

Tak pobiegł w Birmingham w eliminacjach, oszczędzając energię na finał. W tej samej serii zdyskwalifikowany został - za nadepnięcie linii na pierwszym łuku, gdzie trzymać się trzeba swoich torów - Amerykanin Donavan Brazier, jeden z kandydatów do miejsc na podium. A ten drugi murowany kandydat - Kenijczyk Emmanuel Korir - do Wielkiej Brytanii w ogóle się nie wybrał, bo nie dostał wizy. Taka historia.

W dorobku Polak ma już i srebro, i brąz mistrzostw świata pod dachem. Brakowało mu tego jednego, najcenniejszego medalu. Przyznał, że złoto byłoby spełnieniem marzeń.



Przed szansą na załatanie tej dziury stanął w sobotni wieczór. Poklepał się dla ożywienia tuż przed startem. I ruszył do pracy. Do boju. Biegł piąty, przedostatni. Spokojnie. Obserwował. Po 400 m, kiedy tempo było wolne - przesunął się do przodu. I popędził, do mety, po złoto.

Nikt go nie dopadł, nie był w stanie, przewaga była ogromna, ręce uniesione. Czas 1.47,47 nie ma znaczenia. Liczy się tytuł, Polak jest halowym mistrzem świata.

Medaliści biegu na 800 m:



1. Adam Kszczot (Polska) 1.47,47

2. Saul Ordonez (Hiszpania) 1.48,01

3. Elliot Giles (W. Brytania) 1.48,22

Złoty Adam Kszczot