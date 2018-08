Kosmiczny finał skoku o tyczce. Złoto nastolatka, Polacy poza podium





Magiczną wysokość 6 metrów atakowało aż czterech zawodników, budzące szacunek 5,90 nie dało miejsca na podium. Mistrzem Europy w skoku o tyczce został w Berlinie 19-letni Szwed Armand Duplantis. Polacy fruwali bardzo wysoko. Za nisko, by zgarnąć medale.

Koncert królowej. Czwarty tytuł z rzędu i rekord mistrzostw Nie ma na nią... czytaj dalej » Duplantis urodził się 10 listopada 1999 roku. W sezonie 2016 sięgnął w Bydgoszczy po brąz mistrzostw świata juniorów. Do niedzieli jego rekord życiowy wynosił 5,93.



A tu taki konkurs, taka sensacja…

Lavillenie go wyściskał

O złoto było w tym finale trudno, bo panowie mierzyć musieli się z gigantem tej specjalności - Francuz Renaud Lavillenie w roku 2014 dokonał niemożliwego, czyli poprawił rekord świata wielkiego Siergieja Bubki, ten halowy, skacząc 6,16. I wciąż jest w wybornej formie.



Polacy do faworytów jednak należeli, nie mogło być inaczej, skoro Lisek w tym sezonie huknął już 5,94, a ma za sobą i udaną próbę na równe 6 m, pod dachem, w lutym 2017 roku.



Wojciechowski rekord życiowy doprowadził do 5,93. W dorobku ma tytuł mistrz świata, sprzed siedmiu lat, kiedy w Daegu dał radę i samemu Lavilleniemu.

Źródło: PAP/EPA Paweł Wojciechowski zajął piąte miejsce



W niedzielny wieczór trudno było uwierzyć w to, co działo się na skoczni. Dwóch tyczkarzy udanie zaatakowało 6 m. Startujący pod neutralną flagą Rosjanin Timur Morgunow na tym konkurs zakończył i ma srebro. Lavillenie brąz za uporanie się z 5,95.



Lisek pokonał 5,90 i jest tylko czwarty. Wojciechowski 5,80 - piąta pozycja.



A Duplantis przefrunął nad poprzeczką zawieszoną na 6,05, ustanawiając rekord świata juniorów.



Lavillenie pierwszy go wyściskał. Potem zrobili to wszyscy uczestnicy finału.

Źródło: PAP/EPA Mistrz Duplantis